Группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили на волю в Хабаровском крае

Очередную партию белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили на волю в Хабаровском крае, сообщил представитель Всероссийского научно-исследовательского института океанографии (ВНИРО).

В пятницу белух из бухты Средняя погрузили на борт научно-исследовательского судна ВНИРО, а во вторник вечером доставили в район Сахалинского залива в Хабаровском крае, передает РИА «Новости».

«Шестой этап плана выпуска морских млекопитающих в естественную среду обитания успешно завершен. В 11.30 (4.30 мск) среды завершен выпуск 11 белух», – отметили в институте.

Животных доставили в Сахалинский залив в район островов Байдукова и Чкалова, их выпустили в место традиционного обитания.

Также во ВНИРО добавили, что сейчас ведется подготовка к следующему этапу выпуска морских млекопитающих. В бухте Средняя все еще ждут выпуска 50 животных.

Напомним, осенью 2018 года появилась информация о подготовке незаконной продажи косаток в Китай. После этого было возбуждено уголовное дело о незаконном вылове животных и жестоком обращении с ними.

В марте Кремль взял ситуацию с «китовой тюрьмой» в Приморье под свой контроль. Позже для спасения косаток и белух к российским ученым присоединилась группа исследователей вместе с океанографом Кусто.

Последняя группа косаток была выпущена в естественную среду обитания в конце августа.

Голливудская актриса и зоозащитница Памела Андерсон направила президенту России Владимиру Путину письмо с благодарностью за решение освободить косаток и белух.