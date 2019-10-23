Верховный суд России обязал Украину выплатить «Татнефти» 144 млн долларов

Верховный суд России отказался пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, обязавших привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 млн долларов в пользу «Татнефти».

Так, ВС России отклонил кассационную жалобу Украины в лице ее министерства юстиции, просившей пересмотреть определение арбитражного суда Ставропольского края и постановление арбитражного суда Северо-Кавказского округа.

«Оснований для пересмотра принятых по настоящему делу судебных актов в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации не установлено», – говорится в определении.

Спор «Татнефти» и Украины связан с захватом компании «Укртатнафта», созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский НПЗ. В 2007 году Татарстан, который вместе с «Татнефтью» контролировал 55,7% акций «Укртатнафты», потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля.

Специально созданный для разрешения спора международный коммерческий арбитраж AD HOC в июле 2014 года в Париже вынес решение по иску «Татнефти» к Украине, обязав ответчика выплатить компании 112 млн долларов в качестве компенсации за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций, а также проценты. В общей сложности сумма составила 144 млн долларов.

В июне Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение, по которому с Украины взыскивают 112 млн долларов долга плюс проценты в пользу российской компании «Татнефть» после потери активов. После этого Киев обратился с просьбой к Верховному суду России.