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Украинцам решили разрешить иметь второе гражданство
Рада приняла в первом чтении законопроект о множественном гражданстве для иностранцев на Украине
Парламент Украины одобрил в первом чтении законопроект, который упрощает получение гражданства для иностранцев, включая наемников, воюющих за ВСУ.
Парламент Украины принял в первом чтении законопроект о множественном гражданстве, передает РИА «Новости». Этот документ упрощает получение украинского паспорта для граждан других стран, включая иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, заявила депутат Ирина Геращенко.
Владимир Зеленский ранее заявлял, что внесет законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам и иностранным наемникам, исключая граждан России. Закон также предполагает лишение украинского гражданства в случае добровольного получения российского паспорта или несдачи экзаменов по основам конституции, истории Украины и владению государственным языком.
Ирина Геращенко, комментируя законопроект, подчеркнула, что документ облегчит получение украинского гражданства для граждан стран из специального перечня и для тех, кто «воевал за Украину». Однако она выразила недовольство тем, что законопроект позволяет претендентам не сдавать экзамены по языку, истории и конституции, что, по ее словам, «умножает количество населения, не имеющего представления об Украине, но получающего избирательное право».