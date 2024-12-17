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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Чем Китай сможет удивить Трампа

    У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.

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    Леонид Севастьянов Леонид Севастьянов Папа римский как искупитель старых архетипов

    17 декабря – день рождения папы римского Франциска, первого в истории папы из Нового Света. За время его правления Католической церковью в глазах многих пошатнулся образ западной церкви как вечно противостоящей православию.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Убрать храмы с денег – это не путь к гармонии

    Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.

    11 комментариев
    17 декабря 2024, 17:07 • Новости дня

    Украинцам решили разрешить иметь второе гражданство

    Рада приняла в первом чтении законопроект о множественном гражданстве для иностранцев на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Парламент Украины одобрил в первом чтении законопроект, который упрощает получение гражданства для иностранцев, включая наемников, воюющих за ВСУ.

    Парламент Украины принял в первом чтении законопроект о множественном гражданстве, передает РИА «Новости». Этот документ упрощает получение украинского паспорта для граждан других стран, включая иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, заявила депутат Ирина Геращенко.

    Владимир Зеленский ранее заявлял, что внесет законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам и иностранным наемникам, исключая граждан России. Закон также предполагает лишение украинского гражданства в случае добровольного получения российского паспорта или несдачи экзаменов по основам конституции, истории Украины и владению государственным языком.

    Ирина Геращенко, комментируя законопроект, подчеркнула, что документ облегчит получение украинского гражданства для граждан стран из специального перечня и для тех, кто «воевал за Украину». Однако она выразила недовольство тем, что законопроект позволяет претендентам не сдавать экзамены по языку, истории и конституции, что, по ее словам, «умножает количество населения, не имеющего представления об Украине, но получающего избирательное право».

    16 декабря 2024, 22:30 • Новости дня
    На Украине разразился скандал из-за «распятия» военных в «жирной» бригаде ВСУ
    На Украине разразился скандал из-за «распятия» военных в «жирной» бригаде ВСУ
    @ Viacheslav Madiievskyi/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В 211-й бригаде вооруженных сил Украины, которая занимается инженерными работами, процветает практика физического насилия и вымогательства по отношению к военным со стороны командиров, одного из военных даже распяли, сообщают украинские СМИ.

    Как рассказали украинские СМИ, об угрозах и избиениях военных стало известно в ходе проверок, которые проводились весной, но командование бригады не стало наказывать виновных, почти всех вовлеченных, «включая пострадавших и офицеров», перевели в пехотные части.

    Бригада занимается инженерными работами и поэтому считается «жирной», к боевым действиям ее не привлекают. В бригаде распространены семейные связи – служат супруги, дети и родители, дальние родственники. Свою роль в этом играет жена комбрига Олега Побережнюка, которая недавно работала в военкомате. Сам Побережнюк использовал военных для строительства частного дома.

    СМИ сообщают, что одним из способов заработать на подчиненных для руководства бригады был отказ от протоколов за употребление алкоголя – за это требовали заплатить примерно до 500 долларов; тех, кто отказывался платить, подвергали физическому насилию, угрожали перевести в пехоту «на мясо». Иногда провинившихся наказывали как деньгами, так и физически.

    Один из военных, пойманных на употреблении алкоголя, даже сообщил, что его привязывали к деревянному кресту и издевались.

    Сообщается, что «самой одиозной семьей» в бригаде были начальник штаба Валерий Пастух и его сын Владислав – командир одного из взводов, именно он «в основном занимался издевательствами над бойцами».

    После того как разгорелся скандал в СМИ, Генштаб ВСУ сообщил, что командира воинской части отстранили от должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также стало известно, что украинские военные обвиняются в сексуальном насилии над мобилизованными выпускницами Харьковского медицинского университета, которые служат на линии боевого соприкосновения.

    Депутат Рады Сергей Евтушок заявил, что военнослужащие украинской армии самовольно покидают позиции из-за неуставных отношений, офицеры пытаются вымогать у них деньги.


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    17 декабря 2024, 01:55 • Новости дня
    Россия отвергла заморозку конфликта на Украине и участие НАТО в урегулировании

    Небензя заявил о неприемлемости для России участия НАТО в урегулировании на Украине и «схем» по заморозке конфликта

    Россия отвергла заморозку конфликта на Украине и участие НАТО в урегулировании
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО не может участвовать в урегулировании украинского кризиса, при этом Россию не устроят «никакие схемы» заморозки конфликта, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

    «Никакие схемы заморозки конфликта Россию не устроят», – сказал он на заседании Совбеза ООН. Как подчеркнул Небензя, ситуация с Минскими соглашениями продемонстрировала, что Западу и «киевской хунте» доверять нельзя. Москва рассматривает предложения по заморозке конфликта как попытку дать киевскому режиму «передышку на поле боя», чтобы «зализать раны».

    «Не может быть и речи ни о какой-либо роли НАТО в урегулировании украинского кризиса», – приводит его слова РИА «Новости».

    Небензя подчеркнул, что условия России по прекращению украинского кризиса «понятны и логичны», Украина же предлагает «суррогатные формулы», которые не решают проблему с исходящей от киевского режима угрозой.

    «Чтобы завершить тему псевдомирных инициатив просроченного (украинского лидера Зеленского), хотели бы напомнить, что при всем этом свой указ от октября 2022 года о запрете переговоров с российским руководством он так до сих пор и не отменил», – заявил Небензя.

    Он предположил, что Киев хочет создать «дымовую завесу перед очередной эскалацией, как уже это было в июле-августе этого года перед вторжением украинских боевиков и мародеров в Курскую область».

    Также Небензя отметил, что о «нежелании просроченного украинского руководства двигаться к миру» говорит и отказ Киева от рождественского прекращения огня и обмена плененными, которые предложила Венгрия.

    «Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих», – сказал Небензя.

    Он подчеркнул, что при обменах Украина хочет получить лишь боевиков националистических батальонов и иностранных наемников, а простые украинцы, которых силой отправили на фронт, Киев не интересуют.

    Напомним, Зеленский заявил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО. Венгрия предложила России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие, но Киев отказался от этих инициатив, назвав предложение Венгрии «аморальными манипуляциями».

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    16 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    Порошенко подметил «риторику поражения» Зеленского
    Порошенко подметил «риторику поражения» Зеленского
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-президент Украины и лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко обвинил власти страны в отказе от риторики о победе в конфликте с Россией и переходе к обсуждению заморозки и поиску формулы мира.

    По словам Порошенко, Киев больше не употребляет слово «победа» после представления президентом Владимиром Зеленским «плана победы», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что на протяжении последних трех недель вместо обсуждения победы украинские власти говорят о заморозке конфликта и поиске формулы мира. Порошенко выразил мнение, что власть, народ и государство, которые не верят в собственную победу, «обречены на поражение».

    Ранее издание Financial Times писало, что президент Украины Владимир Зеленский разработал «план победы», ориентированный на приход Дональда Трампа к власти, с целью продолжения сотрудничества между Украиной и США. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что новый «план стойкости» украинского президента Владимира Зеленского является очередной иллюзией для сохранения его власти.

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    16 декабря 2024, 23:20 • Новости дня
    Киев подтвердил отказ продлевать контракт на транзит российского газа

    Шмыгаль сообщил Фицо об отказе Украины продлевать контракт на транзит российского газа в 2025 году

    Киев подтвердил отказ продлевать контракт на транзит российского газа
    @ Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев не будет продлевать соглашение с Россией о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в разговоре с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

    Как сообщил Шмыгаль, в разговоре с Фицо он отметил, что соглашение Украины с Россией «не будет продлено». Шмыгаль заверил в готовности Украины транспортировать любой газ, кроме российского, при официальном запросе от Евросоюза.

    «Готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности как всего ЕС, так и каждой европейской нации», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, как подчеркнул Шмыгаль, обсуждалось развитие сотрудничества в сфере электроэнергетики. На фоне повреждений энергетической инфраструктуры Украина импортирует электроэнергию из европейских стран, включая Словакию. За прошедшую неделю 30% этого импорта приходилось на Словакию, добавил премьер-министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Словакии сообщили о переговорах по транзиту газа через Украину. Молдавия и Приднестровье объявили чрезвычайное положение в свете угрозы остановки поставок российского газа из-за Украины.

    Тем временем США ввели блокирующие санкции против Газпромбанка, что также угрожает поставкам российского газа в ЕС. При этом сами европейские страны ссорятся друг с другом из-за газа – Германия решила заработать на проблемах других членов ЕС и до сих пор не отменила свой дополнительный газовый сбор со стран, которые покупают у нее газ.

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    16 декабря 2024, 21:15 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении отменить разрешение на удары вглубь России

    Трамп заявил о недопустимости украинских дальнобойных ракетных ударов по России

    Трамп заявил о намерении отменить разрешение на удары вглубь России
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение Украине наносить дальние удары по России было ошибочным, и выразил намерение пересмотреть его.

    Дональд Трамп выразил недовольство разрешением Украине наносить дальние удары по России, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что это решение было «плохим» и не должно было быть принято.

    Трамп уточнил, что речь идет о возможности украинских военных использовать дальнобойные западные ракеты для нанесения ударов на расстояние до 321 км вглубь России. Он отметил, что считает это решение ошибочным, и заявил о намерении его пересмотреть.

    Ранее действующий президент США Джо Байден предоставил Украине разрешение на использование этих ракет, что вызвало неоднозначную реакцию в международном сообществе. Трамп подчеркнул, что после его инаугурации этот вопрос может быть пересмотрен, что, по его мнению, должно укрепить безопасность в регионе.

    Напомним, Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и представителями Украины с целью урегулирования текущего конфликта на Украине.

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    17 декабря 2024, 06:57 • Новости дня
    Небензя подчеркнул отказ «просроченного» Зеленского от обмена пленными

    Небензя обвинил «просроченного» Зеленского в отказе обменивать более 600 украинских военных

    Небензя подчеркнул отказ «просроченного» Зеленского от обмена пленными
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский отказывается обменять более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Нежелание просроченного украинского руководства двигаться к миру проявилось также и в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского прекращения огня и обмену плененными», – приводит слова постпреда ТАСС.

    Небензя отметил, что Россия передала список для обмена пленными, однако Зеленский ответил Венгрии отказом «в присущей ему хамской манере».

    Небензя подчеркнул, что Зеленский отказался принимать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России более года.

    Он подчеркнул, что при обменах Украина хочет получить лишь боевиков националистических батальонов и иностранных наемников, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что НАТО не может участвовать в урегулировании украинского кризиса и что Россию не устроят «никакие схемы» заморозки конфликта.

    Венгрия предложила России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие, но Киев ответил отказом. Украинский МИД назвал предложение Венгрии о рождественском перемирии «аморальными манипуляциями».

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    17 декабря 2024, 11:38 • Новости дня
    Долгов: Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию из-за нелегитимности президента Украины
    Долгов: Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию из-за нелегитимности президента Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Для Дональда Трампа и его окружения Владимир Зеленский не более чем разменная монета. Более того, последний утратил легитимность. На этом фоне об официальном приглашении украинского руководства на церемонию в Вашингтоне не может идти и речи, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на инаугурацию, но тот может приехать.

    «Заявление Дональда Трампа – публичное унижение Владимира Зеленского. Избранный президент США дает понять, что к украинскому политику на инаугурации будут относиться как к незваному гостю: того, возможно, и напоят кофе, но на этом все», – считает Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    На этом фоне он обратил внимание на гаснущий авторитет Зеленского как внутри Украины, так и в Вашингтоне. «В глазах Трампа и его окружения он не более чем разменная монета. Его «спишут», как только в США и Европе сочтут, что для этого настал удобный момент», – подчеркнул собеседник.

    Кроме того, Долгов указал на нелегитимность украинского руководства. Дипломат напомнил, что в понедельник об этом упомянул президент Владимир Путин. «Зеленский не является законным президентом Украины, у него нет легитимного статуса. Это прекрасно понимают все, в том числе и в Вашингтоне. Поэтому о каком официальном приглашении Зеленского на инаугурацию может идти речь?» – риторически отметил спикер.

    По его мнению, приедет ли Зеленский в итоге на церемонию в Вашингтон или нет – не столь значимо. Куда важнее, добавил собеседник, то, какие действия в контексте украинского кризиса будет принимать будущая администрация Трампа. «Не Зеленский станет определять дальнейшую судьбу украинского конфликта. Стоит посмотреть, что сможет сформулировать команда избранного президента США на фоне звучавших обещаний», – заключил Долгов.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что не пригласил Владимира Зеленского на свою инаугурацию, которая пройдет 20 января 2025 года. «Нет, я не приглашал», – ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста. При этом он добавил, что если Зеленский все же захочет присутствовать на мероприятии, то он может приехать.

    Трамп также заявил, что делает все возможное, чтобы прекратить конфликт на Украине. По его словам, ему удалось добиться «небольшого прогресса» в переговорах. «Мы будем делать все возможное, как и раньше, а там посмотрим, что из этого выйдет», – сказал избранный американский президент.

    Примечательно, что накануне на заседании коллегии Минобороны Владимир Путин, давая оценку положению дел на Украине в контексте СВО, напомнил о нелегитимности местной власти. «Когда мы говорим о нелегитимности, что имеем в виду? На выборы не пошли? Не пошли. А конституция дает возможность продлить полномочия президента? Нет. Конституция дает возможность продлить полномочия только представительного органа власти – Рады, все. И ссылка на военное положение не имеет значения: нет в конституции способов продления полномочий президентской власти», – пояснил российский лидер.

    Путин допустил, что власти в Киеве «пацанов погонят на убой», «а потом эти деятели этого режима просто сбегут за границу под прикрытие тех, чьи задания они сегодня выполняют, вот и все», причем «некоторые деятели уже сидят за границей и хорошо себя чувствуют, потому что денег наворовали у украинского народа, натырили по карманам».

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, этими заявлениями Москва дает понять, что не намерена видеть нынешний режим в Киеве в качестве стороны переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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    17 декабря 2024, 05:38 • Новости дня
    Швейцария решила помешать реэкспорту своего оружия на Украину

    Швейцария ужесточила правила экспорта оружия для предотвращения поставок на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Швейцария усилила контроль над экспортом стрелкового оружия и боеприпасов после инцидента с поставками в нарушение эмбарго на Украину, следует из сообщения парламента страны.

    Швейцария в соответствии с принципами нейтралитета запретила реэкспорт своего оружия на Украину, но в 2023 году стало известно, что польская частная компания UMO MP нарушила этот запрет и поставила Украине сотни тысяч швейцарских боеприпасов для снайперских винтовок, передает РИА «Новости».

    В недавнем ответе федерального совета на вопрос парламентария Приски Зайлер Граф было указано, что Государственный секретариат по экономике Швейцарии ввел новые требования для экспорта. Теперь частные получатели оружия, такие как оружейники, торговцы или поставщики, должны предоставлять письменные заявления при подаче заявок на экспорт.

    Покупатель должен подтвердить, что оружие и боеприпасы будут перепроданы только внутри его страны или же указать конкретные третьи страны конечных получателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Швейцария запретила проводить войска или оружие из Европейского союза через свою территорию. В августе в Швейцарии предложили изменить политику нейтралитета. Эксперты призвали пересмотреть закон о военном имуществе, запрещающий странам НАТО реэкспорт швейцарского оружия на Украину. В мае президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна не будет поставлять оружие Украине из-за закона «О чрезвычайном положении».

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    17 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    Представлены свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово

    Международный трибунал представил свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более ста мирных жителей города Селидово в ДНР погибли при отходе ВСУ, сообщил председатель Международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад, в котором говорится, что при отходе из города Селидово в ДНР украинские военные расстреливали мирных жителей, передает ТАСС. Председатель трибунала Максим Григорьев заявил, что город был буквально усыпан телами расстрелянных граждан.

    «Преступления в Селидове, как всегда, поражают своей жестокостью. Абсолютная резня, зверства. Когда мы приехали в Селидово, город был просто заполнен телами мирных граждан. Расстрелянных мирных граждан», – сказал Григорьев. По его словам, большинство жертв – пожилые женщины, убитые выстрелами в голову и шею. Медики зафиксировали следы ожогов, что свидетельствует о выстрелах в упор.

    Григорьев также подчеркнул, что на глазах людей расстреливали их родных, и в некоторых домах были найдены расстрелянные семьи. По словам свидетелей, они слышали грузинскую и французскую речь, что указывает на участие иностранных наемников. «В расстрелах участвовали те, кто из Франции. Были снайперы. Убивали сына, подходила мать, соседи – убивали и их», – добавил Григорьев.

    По оценкам трибунала, более ста мирных жителей погибли. Однако местные жители говорят, что число жертв может достигать нескольких сотен. Григорьев отметил, что происходящее в Селидово квалифицируется как геноцид и военные преступления, не имеющие срока давности.

    Ранее Григорьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что в Селидово ВСУ буквально охотились на мирных жителей. Люди прятались в домах, и если украинские военные могли открыть двери, то убивали всех, кого находили.

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    16 декабря 2024, 20:05 • Новости дня
    Трамп заявил о «небольшом прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о том, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут «небольшой прогресс».

    Трамп сделал это заявление, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, передает ТАСС.

    «Мы очень активно помогаем вернуть заложников, как вы знаете, в Израиле и на Ближнем Востоке. Мы много работаем над этим. Мы также пытаемся остановить войну, эту ужасную, ужасную войну на Украине. У нас есть небольшой прогресс», – сказал он.

    При этом никаких дополнительных подробностей относительно того, в чем именно заключается этот прогресс, Трамп не сообщил.

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан предложил обмен пленными и рождественское перемирие с Украиной. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц сообщал, что команда избранного президента США Дональда Трампа изучит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на Украине.

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    16 декабря 2024, 17:52 • Новости дня
    Шольц: Германия не будет помогать Украине в ущерб собственной безопасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не передаст Украине крылатые ракеты Taurus и не отправит военных, чтобы не подвергать угрозе национальную безопасность.

    Шольц, выступая на внеочередном заседании Бундестага, заявил, что Германия не будет принимать решения, которые могут угрожать ее безопасности. В связи с этим Берлин отказался передавать Украине крылатые ракеты Taurus и отправлять своих военных на Украину, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Германия является лидером по поддержке Украины в Европе, и выразил желание сохранить этот статус. Однако, по словам Шольца, это не означает, что безопасность Германии может быть поставлена под угрозу. «Мы не поставляем крылатые ракеты, дальнобойное оружие, которым можно бить вглубь российской территории, и мы совершенно точно не будем направлять немецких солдат на эту войну. Не со мной, как канцлером», – добавил Шольц.

    Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия Германии намерена прописать в предвыборной программе отказ от поставок Украине ракет Taurus, поддерживая решение канцлера Олафа Шольца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц за два дня до дебатов в Бундестаге подтвердил свое несогласие с передачей ракет Taurus Украине и использованием их для ударов по российской территории, несмотря на давление со стороны оппозиции. До этого сообщалось, что канцлер ФРГ Шольц исключил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.

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    17 декабря 2024, 12:48 • Новости дня
    Российские войска освободили Анновку в ДНР
    Российские войска освободили Анновку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Анновка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в около Северска, Звановки, Ступочек, Успеновки, Островского и Курахово ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе американские Stryker и М113, четыре бронемашины «Казак», 122-мм гаубица Д-30, американские 105-мм орудия М119 и британская L-119. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и погранотряда Украины возле Александровки, Синельниково и Волчанска Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, две бронемашины и 122-мм гаубицу Д-30.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Двуречной, Купянском, Загрызово, Лозовой Харьковской области, Новоегоровкой Луганской народной республики (ЛНР), Торским ДНР, а также Серебрянским лесничеством. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ, сообщил Конашенков.

    Потери противника составили более 520 военнослужащих, танк, три пикапа, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30, склад боеприпасов.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные позиции, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской, штурмовой бригад, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Дзержинска, Щербиновки, Новооленовки, Красноармейска, Шевченко, Новопустынки, Новоукраинки и Красного ДНР. Отражены 11 контратак вооруженных формирований ВСУ.

    Противник потерял до 425 военнослужащих, машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113, американскую бронемашину HMMWV и 155-мм гаубицу М777, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30, перечислили в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Елизаветовку в ДНР.

    Президент России Владимир Путин на коллегии Министерства обороны России сообщил об освобождении с начала года 189 населенных пунктов в зоне СВО.

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    16 декабря 2024, 19:40 • Новости дня
    Венгрия заблокировала выделение 6,5 млрд евро на оружие Украине

    Венгрия заблокировала выделение 6,5 млрд евро из Фонда «мира» на оружие Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о наложении вето на выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира для финансирования поставок вооружений Украине.

    Сийярто подчеркнул: «Я сегодня наложил вето на выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира на оплату поставок оружия Украине». Это решение было озвучено венгерским журналистам после заседания совета министров иностранных дел стран ЕС, его выступление транслировалось в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), передает РИА «Новости».

    В ноябре замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что выделенные Западом миллиарды долларов для Украины будут потрачены впустую, с тем же успехом их можно сжечь в камине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз выделил Украине 124 млрд евро помощи, включая военную, но Еврокомиссия считает, что этого недостаточно для изменения ситуации на поле боя. Депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

    Напомним, страны Евросоюза не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, так как Венгрия отказалась снимать вето.

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    17 декабря 2024, 08:10 • Новости дня
    Силы России вышли на окраины Сторожевого к югу от Великой Новоселки

    Войска России вышли на южные окраины Сторожевого в ДНР после зачистки территории от ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска продвинулись на южные окраины села Сторожевое в ДНР, зачистив территорию от боевиков ВСУ между населенными пунктами Макаровка и Благодатное, освобождение которого произошло ранее.

    Российские войска вышли на окраины села Сторожевое к югу от Великой Новоселки в Донецкой народной республике, сообщает ТАСС. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Рогов отметил: «От Макаровки и Благодатного в сторону Сторожевого большой участок территории российские войска зачистили от боевиков ВСУ и вышли на южные окраины села Сторожевое». Этот шаг стал продолжением продвижения российских войск в регионе после недавнего освобождения села Благодатное.

    13 декабря Минобороны сообщило об освобождении села Благодатное, что стало важной частью стратегического продвижения российских войск в этой области.

    Накануне российские войска успешно отбили несколько контратак ВСУ в районе села Новый Комар, укрепляя позиции на Времевском направлении запорожской линии фронта.

    Командование ВСУ запретило личному составу покидать Великую Новоселку в ДНР, где военные предпочитают сдаваться в плен.

    Между тем российская авиация уничтожила переправу через реку Мокрые Ялы, использовавшуюся ВСУ для контратак на российские позиции в населенных пунктах Новый Комар и Раздольное.

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    17 декабря 2024, 08:53 • Новости дня
    Украинские боевики дважды пытались изнасиловать девочку в Судже

    Жительница Суджи заявила о двух попытках украинских военных изнасиловать ее 14-летнюю дочь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительница Суджи Курской области сообщила, что украинские военные дважды пытались изнасиловать ее 14-летнюю дочь, но обе попытки не увенчались успехом благодаря ее бдительности и решительности.

    Жительница Суджи Курской области Наталья Разуменко поделилась страшной историей о том, как украинские боевики дважды пытались изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочь, сообщает РИА «Новости. Показания были переданы в рамках еженедельного доклада послом по особым поручениям МИД Родионом Мирошником. В настоящий момент Наталья находится в пункте временного размещения.

    Разуменко рассказала, что украинский военный, выследив место их проживания, пришел к ним в гости под предлогом выпить кофе. «Можно я с вами посижу, кофе угостите?» – так начал свое вторжение военный, после чего начал приставать к 14-летней дочери Натальи Насте. Девочке удалось вырваться и выбежать из дома, но это не остановило нападавшего.

    Позднее ночью неизвестные начали стучать в окна их дома и перелезли через забор, угрожая семье. В панике Наталья и ее дочь выбрались через окно и спрятались в соседнем дворе. Там они находились до утра, опасаясь за свою жизнь.

    Наутро, вернувшись домой, Наталья обнаружила, что двери и окна дома были прострелены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ убили волонтера, развозившую обеды в Курской области, а также расстреляли автомобили с людьми на мосту в этом регионе. Ранее стало известно о гибели мирного жителя под обстрелом дронов на трассе в Курской области.

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