США отреагировали на желание Турции получить ядерное оружие

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер прокомментировал желание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана получить ядерное оружие.

В комитете по иностранным делам Сената США Палмера спросили, обсуждал ли Вашингтон с Анкарой этот вопрос на высшем уровне. Палмер о подобных переговорах не слышал, но подчеркнул, что США «не видели деятельности» Турции по разработке ядерного оружия, передает ТАСС.

Комментируя слова Эрдогана, Палмер назвал их «политической позицией». Он напомнил, что Турция «является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия» и что у Анкары с МАГАТЭ есть «соглашение о всеобъемлющих гарантиях». Турция «принимает обязательство никогда не обзаводиться ядерным оружием».

На вопрос о том, обсуждался ли вывоз из Турции ядерного оружия США, Палмер ответил, что «сейчас не может говорить о ядерной доктрине», и предложил обратиться в Пенгтагон.

Напомним, СМИ сообщали, что в США рассматривали возможность вывоза ядерного оружия с базы Инджирлик в связи с военной операцией Анкары в Сирии. Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в безопасности американского ядерного оружия, размещенного в Турции. На базе Инджирлик находится около 50 единиц тактического ядерного оружия США.

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