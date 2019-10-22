Экс-замглавы Минэкономики Украины задержан по подозрению в госизмене

Подозреваемый в госизмене экс-замглавы Минэкономики Украины задержан сотрудниками службы безопасности Украины в киевском аэропорту «Борисполь». Отмечается, что экс-замглавы ведомства подозревается в нанесении государству ущерба в оборонной сфере, сообщила пресс-служба ведомства.

Юрий Бровченко, по данным украинских СМИ, занимал эту должность с июля 2016 по сентябрь 2019 года.

«Контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в международном аэропорту «Борисполь» бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины. Экс-должностному лицу объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении на сайте СБУ.

Ведомство отмечает, что подозреваемый своими действиями нанес «масштабный вред обороноспособности» Украины. Следствие установило, что экс-замглавы министра вместе с директором госпредприятия «Украинский центр «Безпека», а также акционером компании «Артем» заключили «с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов» на сумму 16,5 млн долларов. Уточняется, что злоумышленники получили 8,2 млн долларов, но оборудование Украина получила. Остальных фигурантов СБУ задержала до этого.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение экс-заместителю секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олегу Гладковскому.