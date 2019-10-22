В ЛНР заявили о взятии Киевом под контроль почти всего участка разведения сил

Вооруженные силы Украины с 2016 года взяли под контроль практически весь участок разведения сил у Золотого в Донбассе, заявил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего.

«С украинской стороны подразделения не только возвратились на те рубежи, где они находились до выполнения разведения, но и продвинулись в значительной степени вперед. Реальная обстановка отражена в отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», – цитирует РИА «Новости» Дейнего.

По его словам, за сентябрь и октябрь зафиксировано 675 метров новых траншей, вырытых на участке разведения сил и средств в Золотом.

Кроме того, после 7 октября в отчетах ОБСЕ сообщается о порядка 50 метров новых траншей, вырытых уже после срыва Украиной плана-графика по отводу сил.

Полпред ЛНР напомнил, что в 2016 году на этом участке удалось провести отвод сил.

«И за это время, за три года, Украина скатилась до того, что практически полностью взяла под эффективный контроль территорию участка разведения сил и средств», – отметил он.

Дейнего добавил, что Киев обязан устранить эти нарушения до возобновления отвода сил в Золотом.

Ранее полпред России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев виноват в срыве разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе, нежелание украинских властей проявить политическую волю является причиной торможения минского процесса.

Напомним, в начале октября украинские силовики в третий раз сорвали отвод сил в Донбассе, отмечалось, что новых попыток не будет до переговоров в Минске. Кроме того, ВСУ разместили в Донбассе «Бук».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия отвода сил в Донбассе.

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