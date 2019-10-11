Украинские силовики разместили в Донбассе «Бук»

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что украинские силовики разместили зенитно-ракетный комплекс «Бук» на позициях в Донбассе.

«Противник продолжает использовать перемирие для наращивания и перегруппировки сил и средств, а также сосредоточения тяжелого вооружения в зоне карательной операции... В районе населенного пункта Новоастраханское отмечено нахождение зенитно-ракетного комплекса «Бук»... На окраине населенного пункта Боровеньки военнослужащие 44 артиллерийской бригады расположили три единицы 152-миллиметровых пушек «Гиацинт-Б», приводит слова Осадчего РИА «Новости».

Он также заявил об использовании силовиками объектов гражданской инфраструктуры для размещения военной техники, что угрожает безопасности жителей районов. Осадчий заявил, то разведкой Народной милиции ЛНР с начала этой недели была обнаружена бронетехника рядом с жилыми домами в подконтрольных Киеву населенных пунктах Троицкое, Передельское, Макарово, Станица Луганская, Новотошковское, Катериновка, Кряковка.

«С целью недопущения вскрытия техники, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе БПЛА миссии ОБСЕ, выполняющих полеты над оккупированной вооруженными формированиями Украины территорией», – сказал Осадчий.

По имеющимся у Народной милиции сведениям, на этой неделе маневренная группа РЭБ силовиков вела радиоподавление каналов управления беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Светлодарской дуги, из-за чего, как отметил Осадчий, беспилотнику пришлось прекратить полет.

«Подобные действия показывают нежелание украинских силовиков способствовать мирному процессу и направлены на срыв достигнутых в Минске мирных инициатив по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе», – сказал он.

Ранее Украинские силовики в третий раз сорвали отвод сил в Донбассе, отмечалось, что новых попыток не будет до переговоров в Минске.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД