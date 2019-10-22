Медведев поддержал идею разрешить движение беспилотных авто без водителей

Глава российского правительства Дмитрий Медведев считает возможным изменить правила дорожного движения, чтобы беспилотные автомобили могли ездить по дорогам без водителей.

«Я собирал всех, и сотрудников Генпрокуратуры, МВД, которые прежде всего за этим наблюдают. Нужно просто правила изменить», – сказал Медведев на пленарном заседании форума «Открытые инновации», комментируя реплику модератора сессии о том, что в Сколково ездят беспилотники с водителями, которые при этом не принимают участие в управлении. К такой мере пришлось прибегнуть из-за частых жалоб граждан в правоохранительные органы, указывающих, что ПДД не разрешено беспилотное управление автомобилями.

В целом, по словам премьера, правовое регулирование не должно тормозить инновационное развитие. «Закон никогда не будет поспевать за техническими изменениями, закон, в силу своей природы, консервативен», – сказал он. Медведев отметил, что без экспериментов невозможно внедрение новых технологий, однако «тестирование очень часто не согласуется с действующими нормами, что приводит к неприятным последствиям».

«Вот мы договаривались заниматься беспилотными автомобилями, но из-за сложной системы сертификации на дорогах тестируются всего 55 таких автомобилей, и часть из них ездит по территории Сколково. Из-за регуляторных барьеров мы не смогли их ввести столько, сколько надо», – посетовал он, передает ТАСС.

Премьер добавил, что в США, например, сертифицировано 1,5 тыс. таких машин, в Китае – 400, а в России – всего 55.

«Надо быстрее работать, мы должны ускорять вывод новых технологий на рынок, и для этого - перевернуть модель регулирования, принимать не запретительные, а дозволительные нормы», – заявил глава кабмина.

В июне «Яндекс» начал тестировать в Москве беспилотные автомобили.

Медведев в конце ноября 2018 года подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер Максим Акимов пояснял, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент рассчитан на три года.