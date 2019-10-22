Организация на юге Грузии будет работать над улучшением отношений с Россией

В южногрузинском городе Ахалцихе основана организация «Народная дипломатия без границ», которая будет работать над улучшением грузино-российских отношений, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщили грузинские СМИ, на учредительной встрече присутствовало до ста человек из разных регионов Грузии.

Члены организации говорят, что народная дипломатия в условиях политической напряженности должна внести весомый вклад в потепление двусторонних отношений.

Руководитель организации Гоча Парунашвили сообщил, что на первом этапе для диалога в рамках программ народной дипломатии в Грузии приглашены 50 представителей российской молодежи в местный туристическо-оздоровительный центр.

«Российская сторона тоже готова к дружеским шагам», – сказал он.

После войны 2008 года между двумя странами нет дипломатических отношений. Новый виток обострения произошел в июне из-за антироссийских акций в Тбилиси, которые начались после визита в столицу Грузии российских депутатов.

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