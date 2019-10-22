Американский журналист заявил о перезагрузке отношений России и Эстонии

Американский журналист Виджай Махешвари после посещения Эстонии заявил, что там уже произошла перезагрузка отношений с Россией.

По его словам, в то время, как другие страны пытаются запретить российские СМИ, в Эстонии нет никаких ограничений, там даже процветает издательское дело на русском языке, передает РИА «Новости».

Журналист отметил, что в стране стали гораздо лучше относиться к русскому языку. По его словам, многие эстонцы «непринужденно и расковано» говорили по-русски, также ресторанах часто встречается русскоязычное меню.

При этом автор статьи признался, что перед поездкой был настроен предвзято.

«Я не был в Эстонии более пяти лет и помнил, как неодобрительно там относились к русскому языку – примерно так же, как сегодня на Украине, хотя примерно треть из полутора млн граждан этой страны русскоязычные», – пояснил он.

Махешвари добавил, что в эстонском городе Нарва часто проходят культурные уикенды. В свою очередь президент Керсти Кальюлайд провела там несколько недель, чтобы «сломать некоторые стереотипы населения».

«Если прежде в отношениях с Россией Эстония была одним из самых агрессивных государств, то сейчас она стала региональным голубем мира», – подчеркнул он.

Журналист пришел к выводу, что в Эстонии уже произошла перезагрузка отношений с Россией, на которую «только надеется» президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее в Эстонии русскоговорящих солдат обязали изучать национальный язык.

В апреле 2019 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что сохраняющаяся в стране двуязычная система школьного образования является угрозой для эстонского языка и культуры, а также для сплоченности общества.