В Эстонии русскоговорящих солдат обязали изучать национальный язык

В Эстонии начали в обязательном порядке обучать русскоговорящих солдат-срочников эстонскому языку, сообщил глава армейской пресс-службы, майор Арво Йыесалу.

По его словам, часть солдат сталкивается с проблемами, поскольку их обучение ведется на эстонском языке, передает РИА «Новости».

«Обязательные курсы направлены и на то, чтобы солдаты лучше понимали военное дело, а также интегрировались в общество», – сказал Йыесалу.

Курсы эстонского языка проводятся в армии уже три года, но до настоящего времени их прохождение было добровольным. В этом году обязательное обучение должны пройти около 310 солдат из примерно 3,5 тыс. срочников.

Ранее парламент Эстонии не поддержал законопроект о полном переходе образования на государственный язык.

В апреле 2019 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что сохраняющаяся в стране двуязычная система школьного образования является угрозой для эстонского языка и культуры, а также для сплоченности общества.