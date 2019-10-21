Бывший ответственный секретарь СПЧ назвала приоритеты своей работы на новом посту в Совете

Совету по правам человека пора выходить на новый уровень коммуникации, взаимодействия и обучения в работе с коллегами в советах, созданных при главах российских субъектов. Об этом в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала новый зампред СПЧ Ирина Киркора, комментируя кадровые перемены в совете.

«Думаю, скоро состоится встреча с новым председателем совета, на которой мы обсудим новые приоритеты работы. Надеюсь, моя основная деятельность, основные темы, которыми я занималась, сохранят свою актуальность и в новой ситуации», ­ – сказала руководитель московского отделения общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль», директор авторского центра «Мир семьи» Ирина Киркора. В прежнем составе Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) она занимала пост ответственного секретаря.

«А мои интересы – социальные проблемы, защита прав семьи, защита прав предпринимателей. В моем рабочем бэкграунде есть и помощь бизнесменам, в том числе и тем, кто подвергся незаконному уголовному преследованию», – пояснила она.

Что касается других приоритетов, то взаимодействие с молодежью в любом случае остается актуальным, надеется новый зампред СПЧ, добавив, что она лично давно уже активно участвует в такой деятельности. «В частности, московский центр «Мир семьи», который я возглавляю, работает с трудными подростками. Мы бесплатно приглашаем даже бабушек таких подростков к себе – в группы психологической работы и помогаем в межпоколенческом взаимодействии», – подчеркнула новый зампред СПЧ.

«Кроме того, члены Совета настроены на продолжение активной работы в регионах, в том числе и на выездных заседаниях. Я, к примеру, вхожу одновременно в состав совета при главе Башкирии, соответственно моя включенность в проблемы этого региона – максимальная. Точно также и другие члены СПЧ принимали участие в работе региональных советов», – добавила Киркора.

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин назначил председателем СПЧ Валерия Фадеева. Президент освободил от этой должности Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет. При этом из состава Совета исключены: Евгений Бобров, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Екатерина Шульман.

В состав СПЧ включен исполнительный директор «России сегодня» Кирилл Вышинский и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Также в состав Совета вошел президент автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ» Александр Точенов. Ответственный секретарь Совета Ирина Киркора назначена заместителем председателя совета.