Лукашенко назвал «нормальный» рост женщин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, какого роста, по его мнению, должна быть женщина.

Во время встречи со студентами и слушателями Академии управления, начальник отдела по образованию Ганцевичского райисполкома Надежда Здрок спросила у президента о критериях эффективности работы госорганов. Однако Лукашенко предложил чиновнице самой ответить на этот вопрос, а после ее ответа, посоветовал не спрашивать о том, что знает сама. На что Здрок заявила, что она маленький человек.

«Какой вы маленький, вы нормальный человек! Слушайте, женщине и не нужно быть выше. Я вообще не сторонник женщин под мой рост, под два метра - зачем? Женщина должна быть 165-175 сантиметров, это нормально для женщины», – сказал Лукашенко и уточнил, что при этом «не против высоких-длинноногих».

Видео разговора опубликовал медиапортал «Первый регион».

Ранее Лукашенко объяснил необходимость женщин во власти тем, чтобы «мужики не дурили».