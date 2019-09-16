Лукашенко объяснил необходимость женщин во власти тем, чтобы «мужики не дурили»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что треть членов парламента страны должны составлять женщины, тогда мужчины-парламентарии не будут «дурить».

«Мы уже убедились: треть в парламенте женщин – это стабильный парламент. Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают – стыдно перед женщинами. Это очень сильный стабилизирующий фактор в любом обществе», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко на встрече главы государства с председателем Палаты представителей (нижняя палата парламента) Владимиром Андрейченко.

Лукашенко добавил, надо поддерживать женщин, выдвигающих свои кандидатуры. Андрейченко в свою очередь отметил, что сегодня Белоруссия занимает лидирующие позиции среди других стран по числу женщин-парламентариев.

По словам Лукашенко, властям нужно поддерживать таких кандидатов в депутаты, которые «будут не разрушать, а созидать, и желательно на той основе, которая сегодня создана в нашей Беларуси».

По словам белорусского лидера, что около 30-35% нынешнего состава Палаты представителей снова должны побороться за депутатский мандат.

«В противном случае придут абсолютно новые люди, и их надо будет полтора года учить. Желательно это ядро нынешнего парламента сохранить», – сказал Лукашенко.

Он также попросил Андрейченко «не бросать на произвол судьбы» депутатов, которые завершают работу в парламенте.

«Все-таки этот период – очень хорошая школа. Депутат учился, не глядя на свой возраст. Поэтому те, кто захотят работать на благо Беларуси и завтра, мы их не должны потерять. Надо их трудоустраивать в зависимости от желания работать и профессионализма, а профессионалов там много», – сказал Лукашенко.

Напомним, в январе во время круглого стола «Профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин: причины и пути преодоления» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что представительство женщин в парламенте слишком мало и не превышает 14%.

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