Скандальный телеведущий Габуния сорвал выступление из-за уколов

Тележурналист канала «Мтавари архи» («Главный канал») Георгий Габуния, уволенный с поста ведущего канала «Рустави 2» после бранной речи в адрес руководства России, отказался от традиционного воскресного монолога, сославшись на болезнь и уколы, которые делает себе сам, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Меня настиг вирус. Это переросло в воспаление легких. Сам колю себе уколы. Выступать не могу», – заявил он в прямом эфире.

На днях Габуния дал показания генпрокуратуре по делу о хищении денежных средств «Рустави 2», но отказался говорить о деталях допроса.

На ваш взгляд Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России? Да, ухудшилось

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Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе



Следствие идет по делу о финансовых махинациях. Среди главных подозреваемых – бывший гендиректор «Рустави 2» Николоз Гварамия.

Напомним, в прямом эфире «Рустави 2» теперь уже бывший ведущий Георгий Габуния в нецензурной форме оскорбил российское руководство. Президент Владимир Путин тогда заявил, что «слишком много чести» для Габунии возбуждать против него дело в России.

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