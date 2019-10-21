Шойгу заявил о непозволительно низком уровне отношений России и США

Нынешний уровень отношений России и США непозволителен для двух крупнейших ядерных держав, заявил министр обороны Сергей Шойгу, отвечая на вопросы участников Пекинского Сяншаньского форума.

«Тот уровень отношений, который есть сегодня, он непозволительно низок для крупнейших ядерных держав. Тут, конечно, надо поработать над тем, чтобы сбылись оптимистические прогнозы. Мы, во всяком случае, на это настроены», – приводит его слова ТАСС.

Глава российского военного ведомства отметил, что Москва открыта «для работы, для диалога, для встречных шагов по обеспечению более высокого уровня безопасности».

Шойгу также заявил, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) необходимо продлить, даже если он нуждается в доработке. «Мы считаем, что это последний камень, оставшийся в системе международной безопасности», – отметил министр.

По его словам, лучший механизм реагирования на деградацию международных отношений – «это не отменять и не разрушать старое, не создав нового».

Вместе с тем, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил о наивысшем уровне доверия с Россией.

Шойгу также назвал реальную причину выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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