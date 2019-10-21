Глава Севастополя оценил идею слияния города с Крымом в один регион

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что считает существование Крыма и Севастополя в виде отдельных субъектов России единственно возможным вариантом.

«Я считаю, что в 2014 году принято оптимальное и единственно возможное решение», – приводит его слова ТАСС.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Развожаев также сообщил, что намерен инициировать административно-территориальную реформу в городе. «Никто отменять в Севастополе статус города федерального значения не планирует. У нас есть Севастополь как субъект Российский Федерации, а там дальше вопрос, как мы организуем все внутри. У нас есть в границах города сельское хозяйство, есть леса, но соответствующего статуса у них нет. Фактически все земли относятся к населенным пунктам. Эти все вопросы предстоит урегулировать», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава города отметил, что в этой связи рассматривается несколько вариантов админреформы. «В рамках субъекта могут быть образованы муниципальные образования Инкерман, Балаклава, сельские территории. Можно пойти другим путем, когда все останется городом, но тогда в федеральном законодательстве должны быть приняты такие изъятия, что в городе федерального значения Севастополе разрешено сельское хозяйство, есть земли лесного фонда», – подчеркнул Развожаев.

По его словам, пока окончательного решения по проекту административной реформы нет. При этом Развожаев подчеркнул, что реформа также может коснуться предоставления муниципалитетам больших полномочий и изменения структуры власти на местах.

Развожаев также сообщил, что принял решение отменить передачу Севастопольского морского порта в федеральную собственность. «Один из самых значимых вопросов с точки зрения будущего экономического развития города – это все-таки вопрос оживления и возрождения Севастопольского морского порта. Сейчас готовим концепцию. Скорее всего, будет принято решение об отмене его федерализации. Мы, скорее всего, сейчас остановим процесс федерализации, если наши аргументы будут приняты федеральным центром», – сказал он.

Соответствующие переговоры будут проведены с Росимуществом и Минтрансом России, сообщил он.

11 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе и назначил врио главы Развожаева. В августе Владимир Путин провел встречу с Михаилом Развозжаевым.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД