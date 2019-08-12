Путин встретился с врио главы Севастополя Развозжаевым

Президент России Владимир Путин обсудил вопросы социально-экономического развития Севастополя с временно исполняющим обязанности губернатора города Михаилом Развожаевым.

«Михаил Владимирович, ровно месяц Вы здесь работаете, в Севастополе. Город непростой, город сложный, очень важный для Крыма, в целом для страны, и много здесь очень работы. Как первые ощущения?» – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Развожаев отметил, что ситуация непростая в связи с реализацией федеральной целевой программы из-за сложностей с подрядчиками и качеством выполнения работ.

«А сначала хотел бы о той ситуации, которая сейчас, с которой принял город, о ситуации с социально-экономическим развитием. Она в целом достаточно оптимистичная у нас по основным показателям. ВРП – стабильный рост, и по 2019 году ожидаем тоже, что он будет увеличен. ВРП на душу населения также растет, уровень налоговых и неналоговых доходов. Кроме того, если смотреть на динамику инвестиций, то растет доля частных инвестиций», – сказал врио главы.

Он отметил, что по динамике основных социальных показателей и по среднемесячной зарплате Севастополь находится «в среднероссийских темпах», как и по динамике индекса потребительских цен.

«На деле, конечно, по группе товаров есть завышения, но в целом они стабильны. После того как был Крымский мост открыт, ситуация улучшилась», – сказал он.

Развожаев добавил, что по зарплате в бюджетной сфере указ президента 2012 года выполняется. «По динамике безработицы Севастополь может похвастаться пред другими регионами – ситуация хорошая, безработица очень низкая (0,3%)», – заявил Развожаев.

Путин уточнил, действительно ли такой уровень безработицы в городе.

«Абсолютно. И наоборот, большое количество высококвалифицированных ставок, которые как раз надо замещать за счет того, чтобы приглашать специалистов с материка, потому что, к сожалению, их не хватает», – сказал Развожаев.

Он добавил, что власти города работают по достижению целевых индикаторов.

«Нельзя поделить отдельно деньги по нацпроектам, отдельно по ФЦП, все эти средства вместе – а это порядка 100 млрд – работают на достижение стратегических задач. Они абсолютно достижимы, по некоторым позициям, я думаю, Севастополь сможет даже раньше срока их выполнить с учетом средств, которые по ФЦП выделяются», – заявил он.

Развожаев поднял на встрече вопрос жилья.

«Я уже сказал, что мы строим огромное количество новых больниц, современных высокотехнологичных центров, огромное количество школ, детских садиков. У нас просто не хватает специалистов: они приезжают, и людям негде жить. Сейчас у нас по тем объектам, которые будут вводиться в ближайшее время, уже прогнозируемый дефицит – около 2 тыс. 670 специалистов. И конечно же, наши специалисты, севастопольцы, которые всегда жили в городе, работали в социальной сфере и которые не могли пользоваться в течение длительного времени теми жилищными программами, которые были в Российской Федерации – на сегодняшний момент это порядка 2 тыс. 200 специалистов, – должны улучшить свои жилищные условия, потому что этого никогда не было», – рассказал Развожаев.

По его словам, многие живут еще в общежитиях с многодетными семьями. Он попросил создать отдельную государственную программу для Севастополя по жилью.

«То, что мы сейчас посмотрели, что нам нужно, чтобы выровнять ситуацию, – это где-то 270 тыс. квадратных метров, это порядка 12,2 млрд рублей. Конечно, не за один год, мы просто и расходовать столько не сможем», – сказал Развожаев.

По его мнению, до 2024 года удалось бы планомерно выровнять ситуацию по жилью.

«И конечно, за социальной сферой надо посмотреть, на первичное звено здравоохранения, по школам, по детским садам. Надо внимательно работать», – заметил Путин.

Развожаев согласился с ним.

«Вы человек опытный, показали хорошую работу в ряде регионов России, и у Вас есть и опыт работы на федеральном уровне. Я уже сказал в начале нашей встречи, Севастополь, все-таки, имеет особое значение для страны, и здесь много специфики своей. Я бы хотел, чтобы Вы опирались и на собственный опыт, и на тех людей, которые хорошо знают регион, город, в том числе на депутатский корпус, и работали с ними очень тесно совместно ради людей, которые здесь живут, ради достижения наших общих целей по развитию страны в целом и этого чрезвычайно важного, стратегически важного для нас региона», – заявил президент России.

Развожаев ответил, что в городе очень профессиональный депутатский корпус, во многом благодаря опыту которого удалось уже многие решения принять.

11 июля Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе и назначил врио главы Развожаева.