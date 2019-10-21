Кинологи и водолазы присоединились к поискам пропавших при прорыве дамбы

Кинологи и водолазы присоединились к поискам пяти человек, пропавших без вести после прорыва дамб в деревне Щетинкино на юге Красноярского края, сообщили в краевом главке МЧС.

«Сегодня работы будут продолжены ниже по течению реки с применением водолазных служб и кинологических расчетов МЧС России. Для ликвидации чрезвычайной ситуации дополнительных сил и средств привлекаться не будет», – говорится в сообщении на сайте краевого МЧС.

Там добавили, что к поискам также присоединится авиация МЧС.

«С учетом погодных условий 21 октября в поисках пропавших без вести людей будет задействована авиация МЧС. Вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС сейчас находится в Курагинском районе, на месте чрезвычайной ситуации, и готов к вылету. На данный момент остается неизвестна судьба пяти человек», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в прошлую субботу произошел прорыв сразу пяти дамб золотодобывающего предприятия в Красноярском крае, погибли 15 человек. По делу, возбужденному по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», задержаны три человека, в том числе директор золотодобывающей компании. В СК назвали основную версию причин случившегося.

Напомним, ранее в понедельник в краевом минздраве сообщили, что число жертв прорыва дамбы увеличилось до 26.