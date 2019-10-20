Диетологи составили список запрещенных продуктов

Испанские диетологи поспорили с мнением о том, что «есть можно все, но в меру», и перечислили ряд продуктов, которые следует полностью исключить из рациона, пишет La Vanguardia.

Так, вредной в средне- и долгосрочной перспективе специалисты признали рафинированную муку. Из-за нее происходят резкие повышения и падения уровня глюкозы в крови, объясняют диетологи. По словам Пилар Эскер, профессора школы «Гасма» в Кастельоне, это может способствовать развитию диабета, передает РИА «Новости».

В свою очередь диетолог Мария Мерино объяснила, что в процессе переработки зерновых культур «отправляются в отходы клетчатка и другие питательные вещества». По ее словам, рафинированные продукты имеют высокий гликемический индекс, поэтому они менее питательны.

Эксперты считают, что нужно отказаться от рафинированной муки в пользу цельнозерновой.

Кроме того, диетологи рекомендуют не употреблять в пищу колбасные изделия – они наполовину состоят из добавок, крахмала и других веществ.

Также специалисты советуют отказаться от обезжиренных молочных продуктов. Они приводят результаты исследования ученого Гарвардского университета Дэвида Людвига, согласно которому молоко и молочные продукты с низким содержанием жира, как правило, содержат сахар и гораздо менее питательны.

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