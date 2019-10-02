Шведский чемпион ОИ-2018 призвал отстранить всех спортсменов из России

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, который завоевал золото в эстафете на Играх-2018 в Пхенчхане, призвал отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Новые данные о манипуляциях с допинг-пробами в московской лаборатории не оставляют другого выбора. Российский спорт должен быть кардинальным образом очищен. РУСАДА необходимо как можно скорее дисквалифицировать. Российской команде должен быть закрыт доступ на международные соревнования», – сказал Самуэльссон норвежскому изданию Idrettspolitikk, передает «РБК Спорт».

Биатлонист отметил, что факт существования в России госпрограммы по использованию допинга уже был многократно доказан. «Даже глава WADA Крэйг Риди признал, что Россия слишком легко отделалась. Считаю, что WADA нарушило собственные правила, восстановив РУСАДА», – добавил он.

Напомним, в конце сентября WADA начало процедуру лишения статуса Российского антидопингового агентства в связи с признаками манипуляций данными московской антидопинговой лаборатории.

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