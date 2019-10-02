Стало известно о возможном выдворении сотрудника посольства США из России

Взгляд
2 октября, среда  |  Последнее обновление — 14:43  |  vz.ru
Разделы

Украина проела железнодорожное наследие СССР

Железные дороги Украины – яркий пример коррупцииФото: Anatolii Stepanov/Reuters
Украина расписалась в разбазаривании еще одного доставшегося ей от Советского Союза наследия – более 22 тысяч километров железных дорог. Железнодорожная инфраструктура практически уничтожена, вынес приговор украинский премьер. Пассажиры ездят в ужасных условиях, на грузовом рынке коллапс из-за нехватки подвижного состава. Подробности...
Перейти а раздел…

Как «формула Штайнмайера» изменит Украину

Теперь «нормандская четверка» сможет собраться в полном составеФото: Carsten Rehder/Reuters
Согласие украинских властей на «формулу Штайнмайера» открывает путь ко встрече в верхах «нормандской четверки», а значит, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Но меняет ли оно что-то как в донбасском кризисе в целом, так и в борьбе за Украину между Россией и Западом? Кому выгодно решение формулы – и возможно ли оно в принципе? Подробности...
Перейти а раздел…

«Склока в онкоцентре» является очень плохим симптомом

Онкологические заболевания у детей – тема, которая воспринимается российским обществом крайне остроФото: Станислав Красильников/ТАСС
«Серьезная ошибка этического характера». Именно это, по словам экспертов, происходит в знаменитом российском онкологическом центре им. Блохина, врачи которого устроили публичный демарш. В чем суть конфликта, что на заявления врачей отвечает их руководство и какая из сторон выглядит более убедительно? Подробности...
Перейти а раздел…

Украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске

«Формула Штайнмайера» является «дорожной картой» мирного урегулирования конфликта в ДонбассеФото: Vasily Fedosenko/Reuters
Впервые с 2016 года конфликт в Донбассе сдвинулся с мертвой точки. Запад уговорил Украину на подписание «формулы Штайнмайера». Она подразумевает проведение выборов в ДНР и ЛНР, а затем Киев обязан будет начать равноправные переговоры с республиками. Похоже, Зеленский сделал шаг к миру. Но в Киеве есть и те, кто недоволен таким решением и обещает президенту третий Майдан. Подробности...
Перейти а раздел…

Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
Перейти а раздел…

Семь лет за глупость

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Доказать, что в тексте псковской журналистки Светланы Прокопьевой содержатся признаки оправдания терроризма, и правда просто. Это глупый и банальный текст, но обвинительный приговор по нему вполне реален. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Зачем Роскосмосу свой Илон Маск

Сергей Мардан, публицист
Если не будет найден новый экономический механизм участия России в космических проектах, то страна в конце концов сойдет с дистанции уже не космической гонки, а просто быстро развивающейся космической индустрии. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Украина становится опасной для американских политиков

Дмитрий Родионов, политолог
Американская внутриэлитная война вступает в решающую стадию – непосредственно предвыборную. А на войне как на войне. Очередной ее жертвой пал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как и почему страны переносят столицы

    Что стало со стадионами ЧМ-2018

    Главным соперником Трампа станет женщина

      Перейти а раздел…

      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
      Подробности...

      В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

      В Пекине на главной площади столицы Тяньаньмэнь состоялся военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая. Он стал самым крупным за последние десятилетия
      Подробности...

      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

      Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате Техас
      Подробности...
      Обсуждение: 12 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Семицветик»: Детский сад с душой

        «Вегенсы»: Чипсы с пользой для здоровья

        «Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

          Перейти а раздел…
          Одобряете ли вы запрет курения на балконах?
          • Да (я курильщик)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курильщик)

          • Нет (я некурящий)

          Нужно ли разрешить в России полигамные браки?
          • Нужен только моногамный брак

          • Нужен институт многоженства

          • Нужен институт многомужества

          • Нужны обе формы полигамных браков

          • Институт брака устарел

          Как вы относитесь к экоактивизму Греты Тунберг?
          • Поддерживаю

          • Не согласен с высказываемыми ею целями

          • Не нравится личность Греты Тунберг

          • Осуждаю использование детей в общественно-политическом активизме

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле оценили принятие Киевом «формулы Штайнмайера»
              Эксперт объяснил претензии Нидерландов к Украине по катастрофе МН17Подписание «формулы Штайнмайера» назвали началом развала УкраиныМедведев похвастался хорошим урожаемНазваны сроки завершения строительства «Северного потока – 2»
              Выяснилось, зачем Трамп заявил о попытке госпереворота в СШАГлавы ДНР и ЛНР раскрыли значение «формулы Штайнмайера»Российские пограничники обстреляли шхуну браконьеров из КНДРВ Германии появился уполномоченный по транзиту газа через Украину
              Москвич обвинил Apple в «доведении до гомосексуализма»Польша заявила о неготовности Украины присоединиться к инициативе «Трехморья»Посол в Китае раскрыл популярный стереотип о РоссииУмер Карел Готт

              Главная тема


              Как "формула Штайнмайера" изменит Украину

              «давление порохоботов»


              Шарий предсказал переписывание «формулы Штайнмайера»

              «мальчик попал не туда»


              Организаторы курсов для военных репортеров отреагировали на жалобы побитого журналиста

              «Вечерний М»


              Ургант выругался в эфире Первого канала из-за новой песни Гребенщикова

              Видео

              приглашение в Госдуму


              Чем опасна Грета Тунберг

              70-летие КНР


              Главным врагом России и Китая являются не США

              «ошибка этического характера»


              «Склока в онкоцентре» является очень плохим симптомом

              яркий пример коррупции


              Украина проела железнодорожное наследие СССР

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Борьба за умы


              Игорь Мальцев: Руководить «климатической экономикой» не пустят кухаркиных детей

              Устойчивый треугольник


              Дмитрий Дробницкий: Планете нужны новые полицейские

              Реформа управления


              Игорь Ашманов: Главные инновации создаются в авторитарных структурах

              на ваш взгляд


              Одобряете ли вы запрет курения на балконах?

              Стало известно о возможном выдворении сотрудника посольства США из России

              2 октября 2019, 14:35

              Текст: Сергей Гурьянов

              Версия для печати

              Комиссия Госдумы по вмешательству иностранных государств во внутренние дела России проведет расследование по информации российских СМИ о главе службы безопасности посольства США в Москве, который этим летом проводил тренинги в ФБК Алексея Навального об уличных митингов.

              Речь идет о материале ФАН о главе службы безопасности посольства США в Москве Стивене Секстоне, который оказался сотрудником ЦРУ. Этим летом он проводил в «Фонде борьбы с коррупцией» Навального тренинги на тему организации уличных акций.

              «Естественно, если информация подтвердится, это будет растолковано как очередной пример вмешательства во внутренние дела России со стороны США», – заявил член комиссии, депутат Адальби Шхагошев, сообщает ФАН.

              Парламентарий отметил, что возможность проведения комиссией расследования по материалу будет рассмотрена на ближайшем заседании.

              «Я считаю, что об этом нужно серьезно поговорить на площадке комиссии, и мы этот разговор инициируем. Сейчас у нас нет повестки, и мы не определили день заседания. Но мы поднимем этот вопрос при первой же встрече», – добавил Шхагошев.

              Он уточнил, что при необходимости по материалу направят запросы в правоохранительные органы.

              «Стиль работы комиссии Госдумы по вмешательству сильно отличается от стиля работы других комиссий в разных европейских странах, Соединенных Штатах. Они делают заявления о том, что кто-то вмешивается во внутренние дела этих стран без доказательств. А наш стиль – обнародовать информацию только после ее подтверждения фактами. Если мы увидим, что необходимо подтверждение со стороны контролирующих, надзорных органов, то направим соответствующие запросы», – пояснил Шхагошев.

              Он заметил, что Секстона по итогам расследования могут выдворить из России.

              «Конечно, в случае подтверждения информации ФАН, мы сделаем все, чтобы сотрудник, о котором вы говорите, не имел никакой возможности работать в нашей стране. Этот материал поможет разоблачить системность вмешательства во внутренние дела России. Это очень ценно», – отметил Шхагошев.

              Депутат заметил, что фамилия этого сотрудника посольства ему незнакома.

              «Честно говоря, я ранее эту фамилию не слышал, но я знаю о проведении подобных тренингов, о том, что есть специальные места, даже лагеря, где люди занимаются подготовкой к митингам и учат, как увеличить градус протестных настроений. К сожалению, этим грешат не только представители других стран», – подытожил Шхагошев.

              Решение о создании комиссии было принято на внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа. Депутаты приступили к работе в комиссии в конце лета и уже подтвердили попытки вмешаться в российские выборы.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............