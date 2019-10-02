Стало известно о возможном выдворении сотрудника посольства США из России

Комиссия Госдумы по вмешательству иностранных государств во внутренние дела России проведет расследование по информации российских СМИ о главе службы безопасности посольства США в Москве, который этим летом проводил тренинги в ФБК Алексея Навального об уличных митингов.

Речь идет о материале ФАН о главе службы безопасности посольства США в Москве Стивене Секстоне, который оказался сотрудником ЦРУ. Этим летом он проводил в «Фонде борьбы с коррупцией» Навального тренинги на тему организации уличных акций.

«Естественно, если информация подтвердится, это будет растолковано как очередной пример вмешательства во внутренние дела России со стороны США», – заявил член комиссии, депутат Адальби Шхагошев, сообщает ФАН.

Парламентарий отметил, что возможность проведения комиссией расследования по материалу будет рассмотрена на ближайшем заседании.

«Я считаю, что об этом нужно серьезно поговорить на площадке комиссии, и мы этот разговор инициируем. Сейчас у нас нет повестки, и мы не определили день заседания. Но мы поднимем этот вопрос при первой же встрече», – добавил Шхагошев.

Он уточнил, что при необходимости по материалу направят запросы в правоохранительные органы.

«Стиль работы комиссии Госдумы по вмешательству сильно отличается от стиля работы других комиссий в разных европейских странах, Соединенных Штатах. Они делают заявления о том, что кто-то вмешивается во внутренние дела этих стран без доказательств. А наш стиль – обнародовать информацию только после ее подтверждения фактами. Если мы увидим, что необходимо подтверждение со стороны контролирующих, надзорных органов, то направим соответствующие запросы», – пояснил Шхагошев.

Он заметил, что Секстона по итогам расследования могут выдворить из России.

«Конечно, в случае подтверждения информации ФАН, мы сделаем все, чтобы сотрудник, о котором вы говорите, не имел никакой возможности работать в нашей стране. Этот материал поможет разоблачить системность вмешательства во внутренние дела России. Это очень ценно», – отметил Шхагошев.

Депутат заметил, что фамилия этого сотрудника посольства ему незнакома.

«Честно говоря, я ранее эту фамилию не слышал, но я знаю о проведении подобных тренингов, о том, что есть специальные места, даже лагеря, где люди занимаются подготовкой к митингам и учат, как увеличить градус протестных настроений. К сожалению, этим грешат не только представители других стран», – подытожил Шхагошев.

Решение о создании комиссии было принято на внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа. Депутаты приступили к работе в комиссии в конце лета и уже подтвердили попытки вмешаться в российские выборы.