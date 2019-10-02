Умер первый исполнитель роли Гагарина

Российский актер театра и кино Игорь Пушкарев скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в Союзе кинематографистов.

«30 сентября на 82-м году после продолжительной болезни ушел из жизни актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер, писатель Игорь Борисович Пушкарев», – передает РИА «Новости» сообщение Союза кинематографистов.

Там добавили, что прощальная панихида состоится 3 октября в 11.00 в Доме кино, похоронят актера на Хованском кладбище.

Пушкарев сыграл более 70 ролей в кино, большую известность и любовь зрителей актер получил после фильма «А если это любовь?» режиссера Юлия Райзмана.

Пушкарев был первым исполнителем роли Юрия Гагарина в фильме «Самые первые» режиссера Анатолия Граника, а также запомнился по ролям в фильмах: «Своя голова на плечах», «Третий тайм», «Живые и мёртвые», «Они живут рядом», «Удивительные приключения Дениса Кораблева», «Рябиновый вальс» и других.