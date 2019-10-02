Задержан лидер похитителей нефти в Иркутской области

Сотрудники ФСБ задержали в тайге лидера организованного преступного сообщества Игоря Грищенко – мужчина больше четырех лет находился в федеральном розыске после того, как его обвинили в краже нефти из нефтепровода «Красноярск – Иркутск», сообщает пресс-служба управления ФСБ по Иркутской области.

В ходе спецоперации с использованием авиации сотрудникам ФСБ удалось задержать Грищенко, приговоренного в мае 2015 года к 20 годам колонии строгого режима, передает «Интерфакс».

Отмечается, что «во время задержания преступник не успел оказать сопротивления», у него были изъяты «охотничье ружье и боеприпасы».

Мужчина был задержан в верховьях реки Китая, в «глубокой тайге».

Задержанный создал и возглавил организованное преступное сообщество, специализирующееся на краже нефти из магистрального нефтепровода «Красноярск-Иркутск» ООО «Востокнефтепровод».

Злоумышленники сделали несколько несанкционированных врезок в магистральный нефтепровод, а для перекачки нефти специально приобрели дачные участки.

Украденное сырье преступники вывозили из садоводств на грузовых автомобилях, а затем продавали владельцам нелегальных НПЗ.

Грищенко и еще 12 активных его членов в 2015 году были осуждены и приговорены к лишению свободы на сроки от двух до десяти лет. Однако лидер преступной организации не явился на оглашение резолютивной части приговора, потому был объявлен в федеральный розыск.

Ранее за систематические хищения нефти в Оренбурге были задержаны семь предполагаемых членов ОПГ.