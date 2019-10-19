Москва упрекнула секретариат ООН в невнимании к русскому языку

Секретариат ООН не уделяет необходимого внимания распространению информации на всех официальных языках организации, заявил представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский.

Стржижовский указал на диспропорцию в сфере популярности служб новостей на разных языках. Он призвал секретариат не допускать «обслуживания одних языковых направлений за счет других», передает ТАСС.

Российское постпредство не спорит с тем, что английский язык занимает «первые позиции», но некоторые из остальных редакций демонстрируют «критически низкие результаты», если говорить о «динамике увеличения пользователей и откликах на контент».

Как заявил Стржижовский, подобная ситуация «нелогична» и свидетельствует о том, что «секретариат не уделял достаточного внимания развитию русской службы новостей».

Напомним, Павел Климкин, когда занимал пост главы МИД Украины, утверждал, что русский язык якобы не имеет серьезного веса в международных отношениях.