Трамп представил кандидата на пост главы минэнерго США

Глава американского государства Дональд Трамп хочет, чтобы Рика Перри, который на фоне скандала вокруг Украины покидает пост руководителя минэнерго США, заменил на этой должности Дэн Броллетт.

Сейчас Броллетт работает заместителем министра. Трамп в Twitter отметил, что Броллетт обладает «беспрецедентным опытом» и является «настоящим профессионалом».

Трамп также поблагодарил Перри, который, по словам президента США, был «великолепным губернатором Техаса и великолепным министром энергетики». После отставки, которая произойдет в конце 2019 года, Перри займется «другими делами».

Кандидатуру Броллетта должен утвердить Сенат США, передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп заявил, что разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, ставший поводом для начала процедуры импичмента, состоялся по «просьбе Рика» Перри. Сообщалось, что Трамп считает Перри частично ответственным за разгоревшийся скандал.

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