Трамп сообщил о готовности европейских стран принять боевиков ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны сообщили о готовности принять боевиков Исламского государства* (запрещено на территории России).

«Это хорошая новость, но это необходимо было сделать после того, как мы захватили их. Так или иначе, это большой прогресс», – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее Трамп, говоря о действиях Турции в Сирии, заверил, что боевики ИГ* «находятся под полным контролем».