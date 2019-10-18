РУСАДА повторно дисквалифицировало двух боксеров

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) повторно дисквалифицировало боксеров Алену Токарчук и Ислама Дашаева за участие в региональных соревнованиях в 2018 году, когда они были отстранены.

«(Дисквалифицировать, – прим. ВЗГЛЯД) Токарчук Алену на 2 года за нарушение п. 10.11.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 28 ноября 2019 года. Дашаева Ислама на 4 года за нарушение п. 10.11.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 07 марта 2021 года», – говорится в сообщении на сайте РУСАДА.

Ранее Дашаев был дисквалифицирован на четыре года с 7 марта 2017 года, Токарчук – на два года с 28 ноября 2017 года. При этом в 2018 году спортсмены участвовали в региональных соревнованиях. По факту этого инцидента РУСАДА завело два дела.

Ранее РУСАДА дисквалифицировало российскую фигуристку Александру Кошевую на два года за нарушение антидопинговых.