Пелоси увязала решение Трампа по Сирии с Путиным

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси увидела связь между Россией и решением американского президента Дональда Трампа вывести войска с северо-востока Сирии.

Она заявила, что «все дороги с» Трампом «ведут к Путину», передает ТАСС со ссылкой на Politico.

По мнению Пелоси, Трамп исполнил желание России, которая всегда стремилась получить «плацдарм на Ближнем Востоке».

Накануне Палата представителей приняла резолюцию, в которой заявили, что США не должны выводить войска с северо-востока Сирии.

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