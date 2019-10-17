Трамп заявил о достижении соглашения по Сирии с помощью «жестокой любви»

Президент США Дональд Трамп назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана своим другом, а также заявил, что для достижения соглашения между Вашингтоном и Анкарой по Сирии понадобилось «немного жестокой любви».

«Этой сделки невозможно было бы достичь три дня назад. Чтобы его добиться, нужно было немного «жестокой любви», – написал он в Twitter, добавив, что гордится всеми участниками переговоров.

По его словам, это «великий день для цивилизации», и он гордится, что США доверили ему идти по этому необычному, но правильному пути решения проблемы.

Он также добавил, что новые санкции США в отношении Турции не понадобятся.

«Санкции не понадобятся, поскольку Турция делает то, что она делает. Я хотел бы поздравить президента Эрдогана, он мой друг, и я рад, что у нас не возникло проблем. Он поступил правильно, и я действительно ценю это», – передает слова Трампа ТАСС.

Он также заявил, что открыт для визита Эрдогана в Вашингтон в ноябре.

Ранее вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с Эрдоганом в Анкаре заявил, что США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии. Турция приостановит операцию на 120 дней, чтобы курды отошли от границы на 30 километров к югу от границы. Именно этого Турция добивалась своей военной операцией.

При этом курды должны сложить оружие.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп направил письмо Эрдогану, в котором призвал его «выработать хорошую сделку» и «не валять дурака».

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