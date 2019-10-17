В США начали подготовку санкций против России и Турции из-за операции в Сирии

Сенаторы США от разных партий готовят законопроект, согласно которому против России и Турции предлагается ввести новые санкции в связи с операцией Анкары на северо-востоке Сирии, говорится в заявлении законодателей.

Законопроект готовят председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США республиканец Джеймс Риш, старший демократ комитета Роберт Менендес и другие сенаторы, передает ТАСС.

«Двухпартийный законопроект, который будет скоро представлен, потребует от администрации предоставить стратегию того, как сохранить наши победы в борьбе с ИГ* (запрещено в России) и предотвратить возрождение ИГ в Сирии и Ираке, предоставить гуманитарную помощь гражданскому населению Сирии», – говорится в тексте заявления.

Сенаторы предлагают ограничить поставки вооружений Турции, а также ввести «новые болезненные санкции» против Анкары и Москвы.

В начале недели президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции и пообещал «разрушить» турецкую экономику в случае, если Анкара начнет уничтожать курдов в Сирии.

Кроме того, Трамп угрожал Турции «опустошительными санкциями», если турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не договорится с вице-президентом США Майком Пенсом.

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