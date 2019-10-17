Путин предложил создать отдельный международный рейтинг для творческих вузов

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания отдельного международного рейтинга для творческих вузов, об этом российский лидер сказал в ходе встречи с выпускниками Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК).

«Конечно, у творческих вузов есть своя специфика, причем она очевидная совершенно. Конечно, можно подумать и нужно подумать (над созданием такого рейтинга, – прим. ВЗГЛЯД). Это непростая будет история, но нужно будет выступить инициаторами этого процесса», – сказал Путин, отвечая на соответствующее предложение ректора ВГИК Владимира Малышева, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что творческие вузы не совсем корректно включать в общие рейтинги вузов и заметил, что «рейтинги – очень относительная вещь».

Изначально это предложение озвучил ректор ВГИК Владимир Малышев. «Сейчас качество работы вуза оценивают по рейтингам – топ-100, топ-500, ни один творческий вуз – ни Московская Консерватория, ни Академия балета, ни ГИТИС, ни ВГИК, в рейтинг не могут входить, потому что показатели абсолютно другие. Может быть нам проявить инициативу и разработать для творческих вузов рейтинг», – сказал он.

Малышев попросил Путина позволить ВГИКу создавать собственные образовательные стандарты. Президент эту идею поддержал.

«Стандарты почти ежегодно меняются. Мастера учат по- своему, на основании своего опыта. Я с большим уважением к Министерству науки и высшего образования, но там нет педагогов со знанием балета, скрипки, театральной и кинорежиссуры. У вас есть такой указ, и утвержден список федеральных вузов государственных, которые могут самостоятельно разрабатывать стандарты. Если бы его дополнить ведущими (творческими, – прим. ВЗГЛЯД) вузами, мне кажется, это было бы справедливо и нам бы помогло больше уделять внимание не оформлению бумаг, а развитию педагогической деятельности, основанной на традиции», – добавил Малышев.

Ранее Путин назвал отечественных кинематографистов «мягкой силой» России.