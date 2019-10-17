Путин назвал отечественных кинематографистов «мягкой силой» России

Президент Владимир Путин отметил, что отечественные кинематографисты являются «мягкой силой» России. Глава государства выразил надежду на сознание ими новых шедевров.

В ходе встречи с мастерами, и выпускниками и студентами ВГИКа президент поздравил кинематографистов со столетием вуза.

«За эти сто лет ВГИК стал, безусловно, очень значимой частью нашего культурного ландшафта. Такое впечатление, что через ВГИК прошли все наиболее знаковые и любимые поколениями наших граждан режиссеры, актеры, сценаристы, аниматоры, операторы», – цитирует Путина ТАСС.

Он отметил важность того, что выпускники вуза «работают в России, так и за рубежом», а иностранные студенты приезжают учиться во ВГИК.

«С учетом качества образования ВГИКа это все является, как сейчас модно говорить, серьезной мягкой силой российской», – добавил Путин.

Президент пожелал учебному заведению «дальнейших творческих успехов в подготовке кадров», чтобы «создавались новые шедевры, которые радовали бы не только зрителей в России, но и во всем мире». Путин выразил уверенность, что российские кинематографисты вносят значительный вклад в мировую культуру.

Ранее Путин поручил правительству «рассмотреть вопрос о создании государственной киностудии детских и юношеских фильмов».