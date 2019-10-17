Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима

Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен древнего Рима.

«Соединенные Штаты и Италия связаны общим культурным и политическим наследием, насчитывающим тысячи лет до древнего Рима», – приводит его слова Daily Mail

Перед этим он вспомнил о первооткрывателе Америки Христофоре Колумбе.

Пользователи Сети особенно отметили реакцию переводчицы, которая удивленно посмотрела на Трампа, когда он произносил эту фразу.

Напомним, датой основания США считается 1776 год.

Трамп принимал в Белом доме президента Италии Серджо Маттареллу в среду.