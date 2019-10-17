Пушков оценил тон письма Трампа Эрдогану

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал тон письма президента США Дональда Трампа своему турецкому коллеге Таийпу Эрдогану.

«Тон письма Трампа Эрдогану и впрямь необычный. Но обычно ли начало импичмента под надуманным предлогом? Обычна ли публикация бесед мировых лидеров? Обычны ли истерики Нэнси Пелоси? Обычно ли требование Байдена снять прокурора Украины?», – задался вопросом Пушков в своем Twitter.

Сенатор добавил, что все эти события свидетельствуют, что «США не справляются ни с собой, ни с миром».

Напомним, Трамп направил 9 октября письмо Эрдогану, в котором американский лидер призвал «выработать хорошую сделку» и «не валять дурака».

9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции турецкой армии в Сирии.