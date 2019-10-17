На табло в одесском аэропорту разместили оскорбления в адрес Греты Тунберг

На информационном табло в аэропорту Одессы появилось фото шведской 16-летней экоактивистки Греты Тунберг, с надписью «F**k you, Greta!» (Пошла ты, Грета).

Фото опубликовано в Telegram-канале «Подслушано Одесса». «Новый терминал аэропорта, похоже, благополучно хакнули», – говорится в подписи к публикации.

В воздушной гавани инцидент назвали сбоем системы. «Сегодня в информационной системе аэропорта произошел сбой. Отдел по информационной безопасности работает над устранением этой проблемы. На расписание рейсов и работу аэропорта это не повлияло», – сообщается в Facebook аэропорта.

Грета Тунберг ранее вошла в топ-100 самых влиятельных женщин года.