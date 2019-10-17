На Украине сняли арест с акций «дочки» Сбербанка

Суд Киева обязал снять арест и запреты в отношении 100% акций украинской «дочки» Сбербанка и счетов в ценных бумагах.

Суд принял доводы российского Сбербанка, что он не является должником по арбитражным решениям, сообщает издание Finbalance.

Также судьи пришли к выводу, что акции украинской «дочки» принадлежат Сбербанку России, а не Российской Федерации.

В конце января Верховный суд Украины разрешил арест акций «дочек» Внешэкономбанка, Сбербанка и ВТБ по иску компаний группы украинского предпринимателя, экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского.

Всего на Украине работают четыре «дочки» российских государственных банков – Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ и «БМ Банка». С марта 2017 года по решению СНБО в отношении них действуют санкции, которые запрещают вывод капитала за пределы Украины. Выйти с рынка госбанки пока не смогли.