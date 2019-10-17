В Петербурге двое неизвестных изнасиловали студента из Болгарии

Студент из Болгарии, приехавший в Санкт-Петербург, заявил, что его изнасиловали двое мужчин, пишут СМИ.

Учащийся сообщил, что инцидент произошел в районе станции метро «Проспект Большевиков», передает РЕН-ТВ. Студент заявил о преступлении в правоохранительные органы.

Молодой человек объяснил, что все произошло 16 октября, двое мужчин атаковали его, привели к заброшенным зданиям и надругались.

Правоохранительные органы начали проверку.

В октябре в Алтайском крае четверо мужчин угнали такси и изнасиловали пассажирку.