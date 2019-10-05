В Алтайском крае четверо парней угнали такси и изнасиловали пассажирку

В городе Алейске Алтайского края задержали четырех подозреваемых в избиении мужчины, угоне его автомобиля и изнасиловании женщины, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России.

В пресс-службе сообщили ТАСС, что двух подозреваемых заключили под стражу, еще двум участникам преступления сначала удалось скрыться, однако в субботу они также были задержаны.

Арестованным 19 и 17 лет, двум другим задержанным – по 18.

По данным следствия, вечером 27 сентября подозреваемые изнасиловали 29-летнюю женщину, избили и ограбили 45-летнего мужчину, угнав его автомобиль.

По информации РЕН ТВ, пострадавшими стали таксист и пассажирка, находившаяся в салоне.

Уголовное дело расследуется по статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Разбой» и «Угон автомобиля с применением насилия».

В сентябре в Татарстане две девушки вымогали у 19-летнего студента деньги за разбитый телефон, а позже изнасиловали его.