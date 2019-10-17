В Кремле оценили письмо Трампа Эрдогану с требованием «не валять дурака»

Язык, которым было написано письмо президента США Дональда Трампа лидеру Турции Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии, нечасто встретишь в переписке государственных лидеров, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо Эрдогану с просьбой «не валять дурака» и «не подводить весь мир» военной операцией в Сирии.

Песков также заявил, что Кремль оценивает как напряженную ситуацию в районе проведения Турцией военной операции в Сирии. «Вы знаете, что в ООН была выражена серьезная обеспокоенность гуманитарной ситуацией, потоками беженцев в соседние страны. Действительно, и президент Путин в ходе недавнего телефонного разговора также высказывал обеспокоенность в связи с возможными гуманитарными последствиями этой операции. Наша позиция хорошо известна, она не претерпела каких-либо изменений», – рассказал Песков.

По его словам, «это будет, конечно, очень важной темой на повестке дня переговоров во вторник в Сочи между президентами Путиным и Эрдоганом».

9 октября Анкара объявила о начале на северо-востоке Сирии военной операции «Источник мира», целью которой является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, как заявляют в Анкаре, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Мировое сообщество осудило действия Анкары.

15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции и пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии. Американский лидер также заявлял, что США введут «опустошительные санкции» в отношении Турции, если вице-президент США Майк Пенс не договорится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД