Внучка ветерана труда рассказала об издевательствах врачей над ее бабушкой

Семья ветерана труда Валентины Анисимовой обвинила врачей саратовской больницы в плохом уходе за 79-летней пациенткой и попытке ее преждевременной выписки. По их словам, в результате этого женщина скончалась.

Внучка пациентки Светлана Леонтьева рассказала «Ридусу», что из-за ее активных попыток добиться для бабушки – инвалида первой группы – помощи женщину решили «изолировать», увезя в реанимацию. По словам Светланы, на протяжении 11 дней ее не пускали к бабушке. При встрече она увидела, что пожилая женщина находится в ужасном состоянии и плачет, а спустя некоторое время бабушка умерла.

«Они нам вызвали скорую, мы поехали на скорой в больницу №?12. Мне изначально не понравилось отношение, потому что там было холодно. Я все переживала, что она без куртки. Загрузили ее в машину, и врач почему-то села к водителю. А я уже полгода бабушку по больницам вожу и знаю, что врач должна сидеть с пациенткой. Мы едем, а бабушка плачет, показывает на живот. И холодно прям в машине», – рассказала Светлана.

По ее словам, врачи не подтвердили инсульт у бабушки, невролог заявила, что пациентку можно «прямо сейчас забирать». Однако Светлана была уверена, что у бабушки воспаление, и попросила об осмотре хирурга и уролога. Этих врачей в больнице не оказалось, и пожилую женщину отвезли в реанимацию. Светлана продолжала настаивать на осмотре врачами, и пациентку осмотрела гинеколог, которая не выявила никаких проблем.

Бабушку перевели в отделение неврологии, где Светлана обратила внимание на то, что та выглядит вялой. «Смотрю, у нее губы сухие. Я говорю: «Бабуль, тебя поили, ты пить хочешь?» Она стала мне руку жать – хочет пить. Я: «Тебя поили?» Она заплакала и показала мне жестами, что ее не поили», – сообщила Светлана.

По ее словам, как выяснилось, за день бабушке дали полбутылки воды и бульон. Светлана рассказала, что лечащий врач и завотделением неврологии настаивали на выписке бабушки, но в результате осмотра хирургом у женщины обнаружились проблемы с почками. По словам внучки, лечащий врач продолжала настаивать на выписке пациентки и даже был собран консилиум врачей, на котором медики решили, что ветерана труда нужно выписывать, несмотря на обнаруженные специалистами проблемы со здоровьем. «Ну и что, что есть какие-то воспаления», – приводит Светлана слова лечащего врача.

После этого, рассказала женщина, в больнице сменили тактику и стали требовать документы, подтверждающие, что бабушка действительно является родственницей Светланы. По ее словам, медики ей заявили, что так как у нее нет с собой подтверждения того, что она является опекуном бабушки, то она не может ни менять лечение Валентины Анисимовой, ни забрать ее из больницы.

Конфликт между Светланой и медиками дошел до полиции, когда женщина в очередной раз попала в палату к бабушке. Участковый, рассказывает она, встал на ее сторону, после чего 24 сентября бабушку увезли в реанимацию, а Светлану туда не пустили, заявив, что «вы ей никто». Когда Светлана предоставила документы, подтверждающие ее родство с бабушкой, в больнице заявили, что они не являются сотрудниками полиции и проверить документы не могут.

2 октября Светлане позвонили из больницы, сказали, что бабушке стало хуже, и попросили прийти в медучреждение. Когда Светлана прибыла туда, выяснилось, что у бабушки была остановка сердца, его удалось запустить, но ветеран труда остается в критическом состоянии.

«Пролежни от меня они скрывали. Я вообще просто пришла в шок – у нее руки были опухшие, все в синяках. Мне сказали, что пролежней у нее нет, но пролежни были чуть ли не до костей, в гное. У меня предположение, что ей не давали даже в туалет сходить по-большому (пациентка ходила через катетер), потому что у нее живот был весь наполненный. Я ее стала спрашивать: «Бабуль, ты в туалет ходишь по-большому?» Она мне стала руку сжимать, плакать. Я говорю: «Над тобой тут издеваются?» А она все так же и плачет, и руку сжимает», – рассказала Светлана.

9 октября у Валентины Анисимовой произошел инфаркт, а 15 октября бабушка умерла.

Светлана Леонтьева убеждена, что причиной всех этих действий врачей стало их недовольство тем, что она требовала лечить свою бабушку, предоставить ей палату для инвалидов и активно отстаивала права ветерана труда. Причину смерти Валентины Анисимовой ее родственники так и не узнали.

По факту смерти ветерана труда Следственный комитет начал проверку.