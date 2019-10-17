Минюст сообщил о вбросе фейков ради жалоб Украины и Грузии против России в ЕСПЧ

Иностранные спецслужбы массово фальсифицируют материалы, которые затем вбрасываются в СМИ и представляются как доказательства по жалобам Грузии и Украины в Страсбургский суд против России, сообщил уполномоченный России при ЕСПЧ – замминистра юстиции Михаил Гальперин.

По его словам, общее количество жалоб против России от правительств Грузии и Украины приближается к 10, передает ТАСС.

«По ряду признаков мы понимаем, что эти страны, выступая как фронтмены противостояния с Россией в ЕСПЧ и на других площадках, пользуются значительной поддержкой других государств, в том числе, скажем так, и не входящих в Совет Европы. Например, при помощи иностранных спецслужб и связанных с ними организаций массово фальсифицируются электронные материалы, потом вбрасываются в СМИ и социальные сети, представляются как доказательства в суды», – добавил Гальперин.

Он также сообщил, что международные арбитражи рассматривают восемь исков украинских компаний против России на 12 млрд долларов. «Также подано еще несколько арбитражных уведомлений, которые могут превратиться в полноценные процессы», – сказал Гальперин.

За последние пять лет Украина обратилась уже с пятью исками в ЕСПЧ против России. Два иска содержат обвинения в якобы нарушениях прав человека в Крыму и Донбассе, еще в одном говорится о «похищении детей-сирот и детей-инвалидов». Тем временем украинские власти готовят шестой иск.

Так, в сентябре большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) заслушала аргументы российской и украинской сторон по делу Киева против Москвы в связи с воссоединением Крыма с Россией.

Между тем Украина сама заняла первое место по количеству жалоб, поступивших на нее в Европейский суд по правам человека в 2016 году.