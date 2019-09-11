В ЕСПЧ заслушали аргументы по иску Украины против России по Крыму

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) заслушала аргументы российской и украинской сторон по делу Киева против Москвы в связи с воссоединением Крыма с Россией.

Речь идет о жалобе Киева в ЕСПЧ о якобы нарушении прав человека в Крыму в период с февраля по март 2014 года до его официального воссоединения с Россией, передает ТАСС.

Позицию России озвучил заместитель министра юстиции России Михаил Гальперин.

«Это политическая жалоба. Упор делается на то, каким образом Крым был присоединен к России. Российские солдаты лишь предотвращали насилие и не осуществляли эффективный контроль или юрисдикцию на территории Крыма», – заявил Гольперин.

Он подчеркнул, что войска находились там на законных основаниях. Кроме этого, российская сторона заявила, что жалоба не подтверждена надлежащими доказательствами и была подана с нарушениями.

«Если эта жалоба будет признана приемлемой, это откроет «ящик Пандоры» и нарушит устои работы Совета Европы и национальный консенсус», – указал замминистра юстиции.

Представляющий интересы российской стороны британский барристер и королевский советник Майкл Суэйнстон заявил, что Россия «не допускала никакой административной практики» в отношении событий указанного дела.

Он также подчеркнул, что в украинской жалобе «повторяются пропагандистские лозунги, преследующие политические мотивы и это не входит в юрисдикцию данного суда».

Позицию Украины на слушаниях представил замминистра юстиции Украины Иван Лищина. Он заявил, что украинцы в Крыму якобы подвергаются репрессиям. Среди наиболее уязвимых групп Лощина назвал крымских татар и украинских священнослужителей, не состоящих в РПЦ.

Выступавший с украинской стороны британский барристер Бен Эмерсон подчеркнул, что Россия якобы взяла полуостров под контроль в ходе смены власти в Крыму.

«Россия осуществляла неоспоримо экстратерриториальную юрисдикцию и осуществляла контроль над территорией за пределами своих границ», – констатировал Эмерсон.

Британец также напомнил участникам процесса, что ООН осудила присоединение Крыма к России.

Первая жалоба Украины против России была подана еще 13 марта 2014 года. В прошлом году дело было передано Большой палате ЕСПЧ.

За последние пять лет Украина обратилась уже с пятью исками в ЕСПЧ против России. Два иска содержат обвинения в якобы нарушениях прав человека в Крыму и Донбассе, еще в одном говорится о «похищении детей-сирот и детей-инвалидов». Тем временем украинские власти готовят шестой иск.

Между тем Украина сама заняла первое место по количеству жалоб, поступивших на нее в Европейский суд по правам человека в 2016 году.