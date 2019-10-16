Появилась информация о возможном отказе Вьетнама от зерна из России

СМИ утверждают, что Вьетнам может отказаться от российской пшеницы из-за сорных растений в последних поставках.

Чиновники Вьетнама сообщают о пяти подобных случаях и выражают опасения, что прежние поставки также были с сорняком. Agricensus пишет, что речь идет о бодяке полевом.

Вьетнам попросил представителей Россельхознадзора присутствовать при следующих отгрузках, чтобы улучшить взаимодействие и «облегчить торговлю».

Сообщается, что письмо вьетнамского департамента по защите растений вызвало опасения трейдеров. Они не исключают, что Вьетнам может отказаться от импорта российской пшеницы.

Напомним, в США и ЕС считают расширение поставок российского зерна угрозой.