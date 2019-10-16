Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах до 2030 года.

«Утвердить прилагаемую Стратегию в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года», – говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Ранее президент России утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.