Пенс отказался помогать демократам по делу об импичменте Трампа

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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин исправляет ошибки США на Ближнем Востоке

Владимир Путин и король Салман в Эр-РиядеФото: Алексей Никольский/РИА Новости
Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию – не рядовая поездка президента за границу. И дело не только в том, что это всего лишь второе за всю историю посещение главой нашего государства королевства саудитов. Эта встреча показывает, насколько укрепились позиции России на Ближнем Востоке в целом. Подробности...
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Украинцы захотели с Россией общего будущего

Жители Украины хотят иметь открытую границу с РоссиейФото: Александр Мазуркевич/РИА «Новости»
Отношения русских и украинцев впервые с 2014 года существенно улучшились – об этом говорят данные соцопроса. Причем и в России, и на Украине люди видят будущее двух стран без разделяющих их таможен, визовых режимов и прочих границ. Данный замер общественного мнения дает политикам возможность начать восстановление нормальных отношений между двумя странами. Воспользуются ли они этим шансом? Подробности...
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Курс гривны стал давить на Минские соглашения

От курса гривны, как выяснилось, в какой-то мере зависит и выполнение Минских соглашенийФото: Konstantin Chernichkin/Reuters
Украинские эксперты выступают с крайне оптимистичными заявлениями – в стране обнаружился бурный рост экономики. С другой стороны, налицо парадокс: дефицит бюджета Украины также почему-то растет, то есть денег в казне становится меньше. Как объясняется происходящий феномен и почему он прямо связан с процессом выполнения Киевом Минских соглашений? Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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В Персидском заливе задул ветер из России

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Визит главы российского государства в две важнейшие страны Залива – Саудовскую Аравию и Эмираты – стал одним из элементов выстраивания новой роли России в мире на основе тех возможностей, которые у нее появились. Подробности...

Россия своих в обиду не дает

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
России наплевать на политические взгляды гражданина, и она его старается спасти – и спасает. Я бы посмотрел на спасение американского журналиста, который против леволиберальной диктатуры. Хорошо бы, если б гражданство не отозвали. Подробности...
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Октябрьская революция против Ленина

Андрей Манчук, политолог
Ситуация в Эквадоре накаляется. Если это приведет к новым жертвам, они лягут на совесть иностранных покровителей Ленина. Ведь Вашингтон по-прежнему придерживается в отношении с диктаторами принципа: «это – сукин сын, но это наш сукин сын». Подробности...
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    Насильственный протест в Москве

    Сирийский «договорняк»

    Как Россия планирует осваивать Луну

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      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
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      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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          На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?
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          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

          Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?
          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
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          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

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              Пенс отказался помогать демократам по делу об импичменте Трампа

              16 октября 2019, 08:30

              Текст: Алина Назарова

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              Канцелярия вице-президента США Майка Пенса отказалась предоставить главам трех комитетов палаты представителей документы в рамках расследования по процедуре импичмента президенту Дональду Трампу.

              «Если комитеты желают вернуться к обычному порядку законных запросов в рамках законодательного надзора и у комитетов есть соответствующие запросы на информацию, находящуюся исключительно в ведении канцелярии вице-президента, мы готовы работать с вами в соответствии с установленными двухпартийными конституционными рамками и с уважением принципа разделения властей», – говорится в письме юриста канцелярии вице-президента, передает РИА «Новости».

              Там же отмечается, что «до этого времени канцелярия вице-президента будет продолжать сохранять за собой все права и привилегии, которые могут применяться, включая те, которые защищают привилегии исполнительной власти, национальную безопасность, связи адвоката с клиентом, обсуждения и сообщения между президентом, вице-президентом и их советниками».

              Само расследование по процедуре импичмента в письме называется «самопровозглашенным», поскольку за него не было голосования в палате.

              Ранее сообщалось, что демократы в Палате представителей Конгресса США собираются ускорить процедуру импичмента главы американского государства Дональда Трампа.

              В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за его «шантажа» в отношении Украины – американский лидер якобы требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего. В ответ Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, а американский лидер потребовал закрыть тему с импичментом. 

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