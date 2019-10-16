Пенс отказался помогать демократам по делу об импичменте Трампа

Канцелярия вице-президента США Майка Пенса отказалась предоставить главам трех комитетов палаты представителей документы в рамках расследования по процедуре импичмента президенту Дональду Трампу.

«Если комитеты желают вернуться к обычному порядку законных запросов в рамках законодательного надзора и у комитетов есть соответствующие запросы на информацию, находящуюся исключительно в ведении канцелярии вице-президента, мы готовы работать с вами в соответствии с установленными двухпартийными конституционными рамками и с уважением принципа разделения властей», – говорится в письме юриста канцелярии вице-президента, передает РИА «Новости».

Там же отмечается, что «до этого времени канцелярия вице-президента будет продолжать сохранять за собой все права и привилегии, которые могут применяться, включая те, которые защищают привилегии исполнительной власти, национальную безопасность, связи адвоката с клиентом, обсуждения и сообщения между президентом, вице-президентом и их советниками».

Само расследование по процедуре импичмента в письме называется «самопровозглашенным», поскольку за него не было голосования в палате.

Ранее сообщалось, что демократы в Палате представителей Конгресса США собираются ускорить процедуру импичмента главы американского государства Дональда Трампа.

В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за его «шантажа» в отношении Украины – американский лидер якобы требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего. В ответ Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, а американский лидер потребовал закрыть тему с импичментом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД