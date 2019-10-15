Премию «Ясная поляна» в главной номинации вручили за роман о Донбассе

Писатель Сергей Самсонов стал лауреатом литературным премии «Ясная поляна» в номинации «Современная проза» за роман о Донбассе «Держаться за землю», церемония вручения состоялась в Большом театре.

«Семнадцатая премия, а я волнуюсь как на первой. Премии мы вручаем в традиционных номинациях «Современная русская проза», «Иностранная литература», «Событие» и «Выбор читателей». В общей сложности членам жюри пришлось прочитать более 80 романов – это огромная работа», – приводит РИА «Новости» слова председателя жюри премии Владимира Толстого.

«Я слушал, что про меня и мой роман говорили, такое ощущение – все это было не обо мне и не о том, что я хотел написать, тем не менее спасибо жюри», – сказал Самсонов.

Лауреат в главной номинации получил 3 млн рублей. Остальные финалисты, в числе которых Вячеслав Ставецкий («Жизнь А. Г.»), Григорий Служитель («Дни Савелия»), Александра Николаенко («Небесный почтальон Федя Булкин»), Владимир Березин («Дорога на Астапово») и Владислав Артемов («Император»), получили по 1 млн рублей.

Толстой подчеркнул, что присутствие лауреата на церемонии награждения является основным условием для получения премии.

«В этом году мы во второй раз за 17 лет отступили от этого правила, наш лауреат в следующей номинации уехал на Кубу, и там с ним случился сердечный приступ, вероятно, что он приедет в Россию в марте», – сказал председатель жюри.

Лауреатами в номинации «Иностранная литература» стали чилийский писатель Эрнан Ривера Летельер, который отсутствовал на церемонии, за роман «Искусство воскрешения» и переводчик книги Дарья Синицына, которая на церемонии была и получила диплом и приз в 500 тыс. рублей.

Телевизионное литературное ток-шоу Игоря Волгина «Игра в бисер» сало лауреатом в номинации «Событие», ведущий получил 500 тыс. рублей и отметил, что такое решение говорит о «безупречном чувстве вкуса членов жюри».

Роман «Дни Савелия» получил специальный приз «Выбор читателей» по результатам открытого интернет-голосования.

Премия «Ясная Поляна» была учреждена в 2003 году музеем-усадьбой Льва Толстого и компанией Samsung. Премия присуждается авторам, произведения которых наследуют традиции классической литературы.

Ранее были названы лауреаты Букеровской премии-2019.