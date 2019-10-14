Названы лауреаты Букеровской премии за 2019 год

В ходе торжественной церемонии в Лондоне было объявлено о решении жюри присудить Букеровскую премию (Booker prize) по литературе сразу двум писательницам, включенным в «короткий список» претендентов.

По решению жюри, Букеровскую премию (Booker prize) по литературе за 2019 год разделили Маргарет Этвуд с книгой «Заветы» и Бернардин Эваристо с романом «Девушка, женщина, все остальное», передает ТАСС.

Денежная составляющая премии, которая вручается за роман на английском языке, равна 50 тыс. фунтов стерлингов (63 тыс. долларов).

На награду также претендовал Салман Рушди, ранее уже становившийся лауреатом Букеровской премии.

Напомним, в мае лауреатом Международной Букеровской премии стала писательница из Омана. Международная Букеровская премия – это дополнение к Букеровской премии. В ней участвуют книги, переведенные на английский язык и опубликованные в Соединенном Королевстве или Ирландии.