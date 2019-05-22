Писательница из Омана стала лауреатом Международной Букеровской премии

Лауреатом Международной Букеровской премии 2019 года стала Джоха Альхартхи с книгой «Небесные тела».

Книга писательницы и преподавателя из Омана рассказывает о трех поколениях оманской семьи. Альхартхи получила приз в 50 тыс. фунтов стерлингов (почти 63,6 тыс. долларов), передает ТАСС.

Соперниками Альхартхи были польская писательница Ольга Токарчук («Пройдись плугом по костям мертвых»), немецкая писательница Марион Пошманн («Сосновые острова»), колумбиец Хуан Габриэль Васкес («Форма руин»), французская писательница Анни Эрно («Годы»), чилийская писательница Алия Трабукко Зеран («Непрожитое»).

Международная Букеровская премия – это дополнение к Букеровской премии. В ней участвуют книги, переведенные на английский язык и опубликованные в Соединенном Королевстве или Ирландии (Букеровская премия вручается за роман, написанный на английском).

В 2018 году «международного Букера» получила Ольга Токарчук.