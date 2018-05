Назван лауреат «международного Букера»

Определился лауреат Международной Букеровской премии 2018 года, сообщил оргкомитет.

Премию получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук за роман Flights, передает ТАСС.

В шорт-лист также вошли венгр Ласло Краснахоркаи (The World Goes On) и кореянка Хан Ган (The White Book), которые уже получали данную награду. Также за победу боролись француженка Виржини Депан (Vernon Subutex 1), испанец Антонио Муньос Молина (Like a Fading Shadow), иракский писатель, поэт и сценарист Ахмед Саадави (Frankenstein in Baghdad).

Церемония вручения состоялась в лондонском Музее Виктории и Альберта.

В состав жюри вошли писатель и редактор Роберт Маккрам, поэт Лемн Сиссей, романистка Камила Шамзи, писатель Саймон Майо и поэтесса Холли Макниш, передает РИА «Новости».

Члены жюри сперва выбрали по одному «фавориту», после чего кандидатуры обсуждались общим составом.